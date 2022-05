Curiosidades que debes saber sobre la serie ‘The Lincoln Lawyer’

Los amantes de las historias de abogados y todo lo que tiene que ver con la justicia están fascinados con ‘The Lincoln Lawyer’, una serie que registra ante los 10 capítulo casos diferentes y que se van agudizando en el transcurso de los 55 minutos de duración que tiene cada uno.

Aquí el público puede ser partícipe y juez de cada uno de ellos y eso es lo que enriquece la trama en la que hasta pueden ser los jueces de casa situación que se presenta. Con ello no solo quedan atentos a sus desenlaces, sino que también permite al espectador crearse una idea de lo que podría ser, pero que a la final termina siendo algo completamente diferente o complejo. Y ese ha sido gran parte de su éxito con el que todos han quedado encantados, sobre todo por su dinamismo y porque resulta innovadora, así como muy sobria, pero entretenida.

Y es que pocas veces se había podido disfrutar de una historia basada en el mundo de la abogacía o leyes, pero desde un punto de vista muy vivencial, real y analítico.

Datos que debes saber sobre la serie ‘The Lincoln Lawyer’

En ‘The Lincoln Lawyer’ no solo encontrarás entretenimiento de calidad, sino también muchos aprendizajes sobre las estrategias que utiliza un muy particular abogado que ha decidido poner en práctica sus habilidades y conocimientos, pero desde el asiento trasero de su Lincoln Town Car, espacio en el que se siente seguro y dispuesto a desenmascarar a sus adversarios y a quienes interfieren en sus casos.

Por eso, si eres uno de los que se quedó “atónito” con el desarrollo tan hábil e inteligente que se presenta en esta serie, no debes dejar de conocer algunos datos curiosos sobre esta producción tan exitosa:

Está basada en una novela: Pocos imaginarían que esta propuesta tan dinámica nació de la inspiración que generó en sus realizadores el libro escrito por Michael Connelly. A esta novela le hicieron algunas adaptaciones y es ahí cuando da el salto a Netflix con mucho éxito, pues ahonda sobre el mundo de las leyes y la justicia.

Su protagonista es mexicano: Manuel García-Rulfo es quien está al frente de esta producción que está dando de qué hablar desde su estreno. Él ha sido capaz de demostrar su talento ante los dramáticos e historias que ocultan realidades que solo él puede desenmascarar. Además, posee una amplia trayectoria, pues ha formado parte de importantes proyectos como: From Dusk till Dawn: The Series, Cake, Touch: The Series y Los siete magníficos, entre otros.

Este proyecto dio un giro inesperado: Inicialmente esta trama está siendo pensada para que fuera completamente diferente, pero no se tenía bien pensada la temática central, pero no fue sino hasta que su director David E. Kelley imaginó cómo sería desarrollar una historia basada solo en abogados que se viera cómo piensan, actúan y conviven en medio de los conflictos de sus clientes o casos que suelen asumir a diario. De ahí surgió su imparable éxito.