Daddy Yankee agradece el “descontrooool...” en Chile: “Vamos a hacer historia por allá, los amo muchísimo”

Ni uno ni dos, sino que tres conciertos dará Daddy Yankee en Chile, los próximos 27, 28 y 29 de septiembre.

Locura total en las filas virtuales para comprar tickets y aún así quedaron miles de personas frustradas al no poder comprar entradas.

En fin.

Ante tal éxito, el mismo Big Boss colgó en sus redes sociales un video agradeciendo la acogida de su gira de despedida, por el pueblo nacional.

Los tickets se venderán a partir de las 14:00 👇horas.https://t.co/zWE5hFgxo2 — Publimetro (@PublimetroChile) May 19, 2022

“Estoy aquí ensayando, preparándome para la gira y me han dado la noticia de que toda la gente increíble de Chile, guau, más de un millón de personas haciendo fila para los tickets ”, comenzó diciendo emocionado.

“Vamos a hacer historia por allá, los amo muchísimo, vamos Legendaddy”, sostuvo el Cangri.

Luego en otro tuit agregó: “Gracias Chile no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. LOS AMO”.