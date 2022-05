Daniel Fuenzalida confesó mala onda con Pedro Ruminot: “Él no sabe por qué me tiene mala”

Al parecer Daniel Fuenzalida tiene un enemigo en televisión hace varios años, y este es el comediante Pedro Ruminot. El animador de “Me Late” se dio el tiempo para explicar de dónde viene esta mala onda, aunque confesó que no sabe realmente los motivos.

Todo comenzó cuando Sergio Rojas, uno de sus compañeros de programa, contó que en una ocasión se lo topó en la calle y ni siquiera lo saludó.

A raíz de esto, el exHuevo expuso su teoría y comentó que todo habría iniciado en la época de “El Club de la Comedia”, en donde “alguna vez me agarré con Fabrizio Copano”.

“Te aseguro que él no sabe por qué me tiene mala y y no sé por qué me tiene mala”, agregó.

En la misma línea, el periodista contó que una ocasión “le dije Freire y no Ruminot, porque de verdad se me confundió. Cuando caché que era Ruminot igual jugué un poco, pero ojo es el mismo humor que ellos hacen. No pensé que iba a ser para tanto”.

A pesar de estos malos entendidos, el conductor de TV+ confesó que se ríe con las rutinas de Ruminot y que no le guarda ningún rencor por lo sucedido.