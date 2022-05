Fans de Belinda señalan actitud de Nodal como una “red flag” que no hay que permitir en ninguna relación

Christian Nodal y Belinda tuvieron una de las relaciones más mediáticas de los últimos años y es que nadie esperaba que terminaran juntos luego de haber participado como coaches en el reality show “La voz méxico”, en 2020. Se comprometieron un año despuésen París, dejando a todos boquiabiertos con el costoso anillo que Nodal le dio a la cantante.

Sin embargo, el cuento de hadas terminó cuando rompieron su compromiso entre rumores de una serie de deudas que tenía Belinda y que Nodal no quiso ayudar a pagar. Si bien las causas nunca fueron aclaradas, quedó en duda el destino del anillo y si la cantante lo devolvería o no.

Belinda y Christian Nodal

Mientras que en un principio las críticas estaban sobre ella, finalmente pararon cuando esta decidió alejarse un tiempo de los reflectores nacionales para irse a vivir a Madrid. Por su parte, Nodal nunca dejó de dar indirectas sobre la ruptura y recientemente publicó una conversación privada que hizo enfurecer a los fans.

Nodal respondió a supuestos ataques por parte de Belinda Schüll, madre de la cantante, en Instagram. “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, se lee en una publicación de la señora Schüll

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No los molesto, ni siquiera les exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, destacó Nodal.

Belinda y Christian Nodal (Instagram)

Además, publicó una conversación en la que se lee que la cantante le pide dinero para arreglarse los dientes y después le recrimina haberle “destruido la vida”.

“Amor. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿A parte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, le pregunta ella. Uno de los mensajes fue eliminado y siete minutos después, le envía otra serie.

Belinda

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, finalizaron los mensajes de la cantante.

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado respecto a la publicación de Christian sin embargo, los fans ya se han encargado de abrir el debate sobre lo que está sucediendo.

“El ex de Belinda es el ejemplo del wey resentido, que habla mal de su ex, la expone, le reclama lo que voluntariamente aceptó darle, se hace la víctima, pero ya todas sabemos que eso solo demuestra que es una mega”, publicó una usuaria.

El ex de Belinda es el ejemplo del wey resentido, que habla mal de su ex, la expone, le reclama lo que voluntariamente aceptó darle, se hace la víctima, pero ya todas sabemos que eso solo demuestra que es una mega 🚩. — ℒ𝒾 𝓁 𝒾 𝒶 𝓃 ℯ (@costilladeva) May 18, 2022

“Ni Lupillo Rivera estuvo tan ardido la vdd”. “Él mencionaba en sus lives que le mandaba guaruras para tenerla bien vigilada y saber donde estaba y que hacía a todas horas cuando no estaba con él”. “Y diciendo que lo hace para “sanar”, dude¿? Jajajaja denigrando a tu ex nomas para sentirte mejor? Chido”, comentaron otros.

Lo cierto es que por ambas partes hubo situaciones que no deben permitirse en ninguna relación, especialmente el resentimiento y acoso tras terminar.

Aunque algunos han defendido que Nodal tiene derecho a alzar la voz, no tendría que publicar algo íntimo en ese contexto. Si bien no es delito publicar conversaciones de Whatsapp como lo es publciar fotografías íntimas, sigue siendo una forma de vengazana en redes sociales que ninguna persona debería soportar pues abre la puerta al acoso y hostigamiento.