Quién es el hombre con el que Belinda apareció muy romántica en medio de polémica con Nodal

Belinda y Nodal aún siguen dando de qué hablar a más de un mes de su separación, y dejan ver que las cosas entre ellos están peor que nunca.

Este miércoles el cantante reveló una conversación con Belinda en la que se leía que la mexicana le pedía dinero para arreglar sus dientes.

Nodal escribió “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Ante esto, Belinda respondió de la manera más elegante, publicando un video en el que se muestra feliz, tranquila, y plena, con un hombre y su perrito y muchos se preguntan quién es el chico misterioso.

Quién es el hombre con el que Belinda apareció romántica

Belinda publicó un video en el que se ve frente al lago, y alrededor colocó un filtro de corazón, por lo que muchos aseguran que se trata de su nuevo novio.

Y se trata del actor argentino Guillermo Pfening , de 43 años, quien trabaja con ella en la nueva serie de Netflix, Edén, y tiene una larga trayectoria.

Pfening ha participado en más de 20 películas, entre ellas El practicante, Caíto, Nadie nos mira, y Foodie Love, y recibió el Premio Cóndor de Plata al mejor actor de reparto.

Se desconoce si serán pareja, o solo son grandes amigos, pero el actor también compartió el video en sus redes y publicó una foto de Belinda donde escribió “vola alto como vos sabes”.

Esto ha generado polémica y controversia en redes, pues aseguran que es muy poco tiempo para que Belinda tenga novio, pero solo ella puede decidir qué hace con su vida.

“Ese depronto si le da los millones que pide😂😂”, “que bárbara es que no puede estar sin novio”, “Beli después te andas quejando, no esperas nada para tener novio”, “mujer eres linda, aprende a estar soltera”, y “esta cambia de novio como de panty”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, muchos destacaron que solo son compañeros de trabajo que han creado una linda amistad y se llevan muy bien.