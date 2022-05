Selena Gomez muestra la manera correcta de llevar fleco en rostros ovalados

Selena Gomez se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de los últimos años, ya que no solo tiene un destacado talento en el mundo artístico, sino que es un ejemplo de moda y tendencias en la actualidad.

Cada vez que comparte una imagen en redes sociales o hace una aparición pública, la famosa se roba la atención de todos sus fanáticos, ya que sabe cómo llevar las tendencias de la mejor manera.

Además, la ex chica Disney no tiene miedo de experimentar con todo tipo de looks o estilos, de tal manera que es común verla con todo tipo de atuendos, maquillaje y cortes de cabello completamente novedosos.

En sus publicaciones más recientes, Selena se ha mostrado con el flequillo ideal para rostros ovalados y es que la celebridad sabe cómo lograr el mejor efecto con este corte que le da un excelente marco a la cara.

Aunque muchas personas con rostros ovalados evitan llevar flecos por temor a que no luzca bien con sus facciones, la famosa demostró que es posible lucir increíble con este tipo de cortes.

Solo hace falta llevar un corte de cabello que brinde equilibrio y que el fleco esté en el largo indicado para que sea cien por ciento favorecedor.

Así deslumbra Selena Gomez con su fleco

A través de su cuenta de Instagram, Selena compartió una imagen para promocionar su línea de utensilios para la cocina, pero lo que llamó la atención fue el estilo que proyectó en la imagen.

Llevó su cabello con corte bob con un peinado de media coleta que dejó su fleco suelto y sus ondas naturales como marco en su rostro.

El primer acierto en el fleco de Selena es que se trata de un corte que comienza desde una altura lo suficientemente arriba para que haya efecto de alargamiento.

A pesar de que se trata de un fleco recto, un efecto que beneficia a los rostros redondos es que existan unos mechones laterales que sean ligeramente más largos que el centro.

Además, la famosa lleva un peinado con volumen, lo que le brinda más visibilidad al rostro y da un efecto estilizado.

Este estilo es el ejemplo perfecto de cómo llevar un fleco recto en un rostro ovalado.