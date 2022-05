“Con ánimo de viernes a lo ‘Top Gun”: José Luis Repenning sorprendió con nuevo estilo

José Luis Repenning sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una imagen en donde tiene un cierto parecido al protagonista de Top Gun, Tom Cruise.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador escribió: “Con ánimo de viernes a lo ‘Top Gun’. Claro que me falta la chaqueta y la moto. Ah, y bueno la pinta, el talento y la plata de Tom Cruise, pero por actitud no me quedo”.

“Que tengan un lindo día y gran fin de semana”, finalizó la publicación el conductor de “Meganoticias”.

A los pocos minutos, la fotografía se llenó de elogios por su nuevo look. Entre las encantadas por su vestuario estuvieron sus compañeras de canal Diana Bolocco, quien dijo “jajajajaja! Guapísimo!” y Michelle Adam comentando que el José Luis se veía “topísimo”.