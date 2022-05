Julia Fox se llena de críticas luego de ir de compras al supermercado en bikini y así responde

Julia Fox ha estado en el foco de los paparazzis desde su efímero romance con Kanye West a inicios del 2022.

La modelo ha causado sensación no solo por ser la ex del rapero sino por su particular forma de vestir con prendas llamativas que dejan al descubierto su figura exuberante.

Recientemente, la famosa dejó atónitos a todos tras su salida por las calles de California, Estados Unidos.

Julia Fox y su particular look para ir de compras

La diva de 32 años no dejó nada a la imaginación al aparecer haciendo las compras en el supermercado con un look compuesto apenas por ropa interior de la marca Alexander Wang y con solo una chaqueta abierta cubrió su espalda.

Para su calzado optó por unas botas largas abajo de la rodilla, del mismo color de su chaqueta, mientras llevó como accesorios unos lentes negros y un labial color nude.

Uuuuuuh y APARTE el lookcito que causó revuelo de su tia la Julia Fox es Alexander W*ng, no pos bye. pic.twitter.com/tfENAOmJhB — Manumanito (@manumanito) May 18, 2022

Llena de seguridad con bolsas llenas de vegetales y productos alimenticios fue capturada por los fotógrafos.

Su look dejó al descubierto su tonificado abdomen por lo que se robó todas las miradas pero también algunas críticas en redes sociales, pues la calificaron de desubicada al pasear con poca ropa a la luz del día.

“Que mal gusto el de Julia Fox”, “Alguien que la ayude a vestir, por favor”, “Ahora las celebridades no quieren ni vestirse”, “A esto le llaman moda, señora vístase”, “La elegancia salió del grupos”, comentaron.

Ante el rechazo de los internautas ella decidió defenderse y rompió el silencio para dejar claro que las críticas y ofensas no les importan.

#JuliaFox verdaderamente dijo: vayamos hacer el súper but make it fashion 💅🏻 pic.twitter.com/XJqG81lagO — Run The Runway (@runtherunwaymag) May 17, 2022

Para ella su outfit es perfecto para toda ocasión, pues si es aceptable para la playa también podría serlo para un día normal.

“Creo que si es socialmente aceptable en la playa, debería ser igual en todas partes. LOL”, indicó.

Sus fans salieron en su defensa y la definieron como toda una Diosa que puede atreverse a llevar cualquier vestuario.