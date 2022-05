Julio César Rodríguez tuvo que ser “castigado” tras desubicado comentario sobre Solabarrieta: “¿Tomó o no tomó?

Este viernes, durante el programa “Contigo en la Mañana”, Julio César Rodríguez fue mandado al rincón -castigado- tras desatinado comentario sobre Fernando Solabarrieta y sus problemas con el alcohol.

El momento se dio mientras estaba como invitado Jean Philippe Cretton, quien estaba promocionando la nueva temporada de “Podemos Hablar”, en donde el comentarista deportivo estará como invitado.

“¿Pero (Fernando) Solabarrieta tomó o no tomó en el programa?”, preguntó de forma irónica Julio César Rodríguez a Jean Philippe Cretton, ya que en el programa nocturno, los invitados acostumbran a beber “algo” mientras los entrevistan.

Luego, el animador se dio cuenta de su error y comenzó a decir: “no sean estúpidos, idiotas” tras escuchar las risas del estudio.

“No, no... Estuve mal, me retiro. Me están retando”, atinó a decir.

Posteriormente, se dirigió a un costado del estudio y miró la pared haciendo como si estuviera “castigado”.

“Saben que ustedes están muy malos. La televisión los ha puesto muy frío”, tiró Jean Philippe.