Mario Velasco deja impactadísima a Raquel Argandoña con revelación familiar

Mario Velasco y Carolina Mestrovic fueron pareja hace ya muchos años, relación que dejó una hija. Y commo pasa en la mayoría de las casos cuando se termina, hay problemas. Los que acá están superados.

Fue el mismo conductor de “Zona de Estrellas” que reveló que se va de vacaciones con su ex y hasta con el actual marido de Mestrovic, Jonathan José Quintana.

“Me voy con la Carola y su marido, todos juntos”, contó y Raquel Argandoña respondió totalmente sorprendida: “¿te vas con tu ex? ¡Eso sí que es moderno!”.

“Y con mi hijo, porque como se graduó de derecho lo invité a un viaje, y con Julieta que va con su papá y su mamá”, agregó.

Argandoña le preguntó cómo lo hacía para tener una relación saludable con Carola y su marido, a lo que el “Anfibio” precisó que “los veo tan bien, felices, es tan buena onda él, ella está tan bien que me da gusto. Eso habla de cuando en una relación hubo mucho amor por sobre todas las cosas”.

“Cuando me separé de la Carola tuvimos problemas como todas las parejas, pero hoy en retrospectiva digo cuando uno realmente quiso a una persona, cuando se calman las aguas y pasa el tiempo, verla bien es espectacular. Y yo sé que ella a mí también me desea el bien a mí, que es algo importante, no puede ser solo para un lado”, sentenció.