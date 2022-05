Raquel Argandoña confesó que no come plato típico chileno por problemas de salud

Raquel Argandoña tomó unos minutos para dar a conocer que no puede comer una típica combinación chilena a causa de una obstrucción intestinal que la tuvo internada en la Clínica Alemana durante octubre del año pasado.

Todo comenzó cuando en “Zona de estrellas” se encontraban hablando sobre las relaciones amorosas de Julio César Rodríguez, en donde la “Quintrala” contó que no puede consumir “sopaipleto”, una combinación entre completo y sopaipilla.

La conversación inició con Hugo Valencia diciendo que “Julio es más del Persa Biobío, para los que lo conocemos, que del mall de Vitacura”, aseveró.

“Esa es la gracia de Julio que le gusta a las niñas. Pueden buscar desde el restaurante más elegante del sector oriente, a comer en el barrio Franklin”, continuó diciendo una panelista.

Posteriormente, Raquel agregó que a JC le gusta llevar a sus pololas a “comerse un completo en la calle, una sopaipilla con mostaza”.

“¿Usted ha comido sopaipleto?”, interrogó el animador del espacio de Zona Latina, Mario Velasco.

“No, no puedo, porque mi guatita. Por mi intestino no puedo”, comentó triste la Raca.