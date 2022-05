Valentín Trujillo y su relación con Iván Arenas: “Nunca fui niño, él me hizo jugar, me disfrazó de niño”

Este domingo en “De tú a tú”, Martín Cárcamo conversará con Valentín Trujillo, donde recorrerá la vida y trayectoria del destacado artista.

El conductor visitará la casa del músico para hablar de lo humano y lo divino y Valentín Trujillo mostrará frente al piano lo que mejor realiza; además, revelará los duros momentos que vivió en la década del 70 y reconocerá la férrea amistad que lo une a Mario Kreutzberger.

En tanto, un emotivo momento se vivirá en “De tú a tú”, cuando se produzca el reencuentro entre Iván Arenas y Valentín Trujillo, ambos recordarán los más de 10 años que trabajaron juntos en “El mundo del Profesor Rossa” y la profunda admiración que sienten el uno por el otro.

Valentín Trujillo

El “tío Valentín”, como lo bautizó Iván Arenas, desclasificará el emotivo lazo que lo une al Profesor Rossa, “nunca fui niño, nunca jugué, Iván me hizo jugar, me disfrazó de niño… me hizo hacer de guagua. Es el feliz culpable de una época que yo creí que había perdido, ser niño y jugar”.

Además, Valentín Trujillo recordará sus inicios frente al piano a los cuatro años, su cálida relación con Jorge Guerra, el actor detrás Pin Pon, la dolorosa muerte de sus padres y revelará el amor que siente por su familia.