“Ya lo notaban extraño”: Revelan detalles de salud de animador de TVN Gonzalo Ramírez

“Les cuento por esta vía que me ausentaré un tiempo del matinal por recomendación médica”, con ese mensaje el animador de “Buenos Días Todos”, Gonzalo Ramírez, encendió las alertas respecto a su estado de salud, del cual no quiso revelar mayores detalles, pero que lo mantendrá fuera de las pantallas de TVN por un periodo de 30 días, aproximadamente.

Ante esto, el periodista Hugo Valencia, panelista del programa “Zona de Estrellas” entregó luces de los motivos que estarían afectando al compañero de Carolina Escobar.

Si bien, en un comienzo explicó que desde el canal nacional no entregarían ninguna información al respecto, posteriormente reveló los antecedentes que recopiló con fuentes internas del programa matutino.

“TVN dice que no va a lanzar ningún comunicado, no van a entregar ningún antecedente más que el que ya conocemos a través de lo que dijo Gonzalo. La información que manejo es estrés, venía sometido a una presión, no sé si es netamente laboral o también personal”, contó Valencia, exintegrante del matinal, después de su paso por “Bienvenidos”.

Además, indicó que los propios compañeros de Ramírez ya habían percibido un notable decaimiento del animador y una baja de peso.

“Sus compañeros ya lo notaban un poco extraño, ha bajado mucho de peso, está muy delgado, se le ha caído el pelo”, agregó.

Gonzalo Ramírez había escrito en su cuenta de Instagram sobre la situación que está viviendo, pero sin ahondar en las razones. Incluso, bloqueando los mensajes en la red social para evitar dar más detalles.

“Es muy importante para mí comunicarlo, ya que respeto mucho a la teleaudiencia. Agradezco a quienes gustan de mi trabajo y me siguen, y por supuesto a mi equipo. Un abrazo”, comunicó.

En su reemplazo asumió el periodista Rafael Venegas, quien acompañará a Carolina Escobar durante el tiempo que esté fuera Ramírez, el que sería de un mes.

De esta forma, Gonzalo Ramírez, de acuerdo a prescripción médica, estará fuera del matinal mientras logra recuperarse y retomar sus funciones en pantalla junto a sus compañeros de TVN.