La herencia de la “Quintrala”: Raquel Argandoña aclaró a quién le dejará sus bienes

Raquel Argandoña estuvo como invitada en el último capítulo de “Podemos Hablar”, en donde habló sobre su futura vejez y el mal momento de salud que vivió el año pasado.

La panelista de “Zona de Estrellas”, recordó cuando estuvo internada en la Clínica Alemana a causa de una obstrucción intestinal, y que a raíz de esta situación pensó en su vejez y que pasará después de su muerte.

“La verdad es que yo casi me fui al patio de los callados. Tengo un pie en la tierra y el otro en el cielo. Faltaban cuatro días para embarcarme (en un crucero) y me empiezo a sentir mal, voy a la clínica de urgencia pero me dieron morfina y me fui a la casa. Al otro día amanezco pésimo, mi hermana me lleva a la clínica y el doctor me dice ‘te quedas internada’”, inició Argandoña.

Posteriormente, contó que estuvo grave por 15 días, de ellos 5 en la Unidad de Cuidados Intensivos, y que en ese momento “yo lo único que quería era morirme, lo pasé pésimo. Le dije a mi hermana ‘si yo voy a quedar con algo prefiero morirme, quiero que lo tengas claro. O llego a mi departamento y me tiro del piso 11. Ella tenía claro que o quedaba bien o me fuera al cielo o al infierno da lo mismo, pero de verdad fue duro”.

El patrimonio de la Raca

En la conversación, la “Quintrala” fue consultada por su futuro y cuáles son sus planes cuando se jubile y tenga que dejar la televisión.

“Ahora, hace dos semanas, estoy ordenando todos mis papeles. A mi cuñado lo tengo de albacea para que reparta lo que me queda porque lo voy a gastar. Yo me lo voy a gastar, yo me lo quiero gastar todo, pero empecé a trabajar, tengo que trabajar hasta el primero de marzo del próximo año, pero quiero pasarlo bien y quiero gastarme lo que he ganado toda mi vida”, expresó la madre de Kel Calderón.

Aunque “obviamente asegurar a mis hijos pero gastarme lo que a mi me corresponde con la persona que yo quiero, sí”, concluyó.