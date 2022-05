Hija de Salma Hayek enseña cómo llevar shorts de mezclilla con elegancia y estilo a sus 14

Hija de Salma Hayek deslumbra con sus looks Instagram

Valentina Pinault, la hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, ha crecido y se ha convertido en una adolescente con un gran estilo.

La joven de 14 años ha aprendido de la moda y los lujos de su madre, y a su corta edad ya es todo un icono de la moda.

Valentina tiene las prendas más lujosas y de marca, y da clases de moda y estilo con cada look, desde vestidos hasta pantalones.

En una reciente sesión de fotos de Vogue, la adolescente posó con diferentes looks, mostrando su estilo chic y moderno, y dejando ver su lado de modelo.

Sin embargo, uno de sus looks llamó la atención más que los demás, y ya se ha convertido en el favorito de todas para este 2022.

Hija de Salma Hayek encanta con short de mezclilla y suéter

Valentina Pinault llevó un look moderno, cómodo y elegante, compuesto por un short de mezclilla, y un suéter tejido en tono beige con estampado de fresas.

La hija de Salma Hayek dio clases de estilo Instagram @voguemagazine

Este atuendo lo complementó con un cinturón en tono marrón y unas sandalias en el mismo tono, y su cabello lo llevó suelto con unas ondas hermosas.

“OMG que look tan lindo”, “esta chica es perfecta”, “que preciosa es la hija de Salma, y su estilo wow”, es toda una modelo”, “amo el estilo de Valentina, es muy glamurosa”, “tan linda como su mamá”, “me encantan sus atuendos”, “tiene el mejor estilo de todos”, y “el mejor look que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace unas semanas, la adolescente dio clases de elegancia durante el desfile de Balenciaga en la Paris Fashion Week con un “total black”.

Valentina llevó una falda corta en tono negro, con un suéter en el mismo tono, unas pantimedias Balenciaga y stilettos, dejando ver su elegancia y clase.