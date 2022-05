Video: Paulina Rubio acusa a guardia de seguridad de tocarla indebidamente y detiene concierto

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán siguen con gran éxito en su gira Perrísimas, sin embargo en uno de sus conciertos de la semana pasada, la llamada Chica dorada tuvo un incidente.

Rubio paró de manera abrupta el show que ofrecían en Phoenix, Arizona, para evidenciar que uno de los elementos de seguridad la había tocado indebidamente.

Paulina Rubio Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro (Juan Pablo Pino)

Paulina Rubio bajó del escenario para cantar junto al público el tema Nena, que hizo a dueto con Miguel Bosé. En ese momento se formó un caos por tanta gente que tenía alrededor, y fue cuando la cantante pidió un alto a la música para denunciar la presunta agresión por parte de un guardia.

“Paren la música, paren la música”, dijo en inglés,, y después ser refirió al hombre, “señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”.

Todo quedó grabado en un video, el cual ya circula en las redes sociales. El clip han divido opiniones, pues mientras algunos usuarios defienden que haya levantado la voz, otros aseguran que el ataque jamás ocurrió y solo fue publicidad.

#PaulinaRubio acusa a un guardia de seguridad por tocarla inapropiadamente en pleno concierto … SERÁ VERDAD? O es PARTE DEL SHOW !! Imagino a Carmelita Salinas : DÍGANLE QUE NO MAM3333333 😂😂🤣 #ShameOnYou pic.twitter.com/FTHWANnjNf — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) May 20, 2022

Hace un mes se dio a conocer que la madre de Paulina Rubio, Susana Dosamantes, fue diganosticada con cáncer.

A través de un comunicado, Enrique Rubio Dosamantes, hijo de la primera de Dosamantes, explicó que la actriz padece cáncer de páncreas. Asimismo, Enrique informó que su madre ya está recibiendo un tratamiento para luchar contra esta enfermedad. La actriz se encuentra en Miami, Estados Unidos en el hospital Mount Sinai.

“Sus hijos, sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación y con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la máxima experiencia en este tipo de cáncer”, escribió Rubio Dosamantes en el comunicado. Además, el hijo de Susana pidió a los medios de comunicación respeten la condición de su madre y que se abstengan de hacer “especulaciones falsas e innecesarias”. Finalmente, Enrique Rubio comentó que mantendrá informada a la prensa y agradeció “el cariño y apoyo de la prensa”.