“Decidí grabar este video”: el anuncio de Hugo Valencia que sorprendió a todos en redes sociales

Hugo Valencia compartió en las últimas horas un video que sorprendió a sus seguidores a través de redes sociales.

El periodista compartió un registro en Instagram en donde anunció que daba un paso al costado del Que te lo digo, el espacio que realizaba junto a Sergio Rojas.

“Estoy acá desde mi casa, espero que ustedes también estén disfrutando de su fin de semana, y es que he decidido grabar este video para comunicarles una decisión que me parece que dando la cara es la mejor manera de transmitírselas. Y es que este domingo a las 21:00 no me van a ver en el ‘Qué te lo digo’, ni en los próximos”, partió diciendo Valencia en el video.

La campaña se realiza debido al alza de los casos por COVID-19 que obligaron a cambiar las normas sanitarias vigentes. 👇https://t.co/FZFZapvph2 — Publimetro (@PublimetroChile) May 22, 2022

En ese sentido, indicó que “hace un par de días tomé la decisión de no continuar en este programa que hicimos allá desde enero del 2021 junto a Sergio Rojas y que ya llevamos como 17 meses (...) Un programa que tratamos de hacer responsabilidad para poder terminar la semana de una manera alegre y siento que lo conseguimos en muchas ocasiones, evidentemente no estuvo exento de errores que cometimos ambos en algún minuto”.

“Las razones de mi salida sólo las conoce Sergio y las conozco yo, y no vale la pena comunicárselas porque no es necesario. Lo que sí es necesario es dejar en claro que en esto no tiene nadie que ver, no tiene que ver ni los programas ni las personas que participan en los programas que nosotros hoy día estamos con Sergio, en el Me Late o en Zona de Estrellas, esto radica en una decisión personal para privilegiar otras cosas que hoy en día me mueven en mi vida”, expresó.

Finalmente, Valencia manifestó que “mi cariño, mi respeto, por Sergio Rojas está intacto, no se va a mover, esto trasciende cualquier programa, él me lo dijo y yo también se lo digo”.

“Nos reencontraremos por supuesto en el futuro en otro lugar, te quiero mucho amigo, te deseo lo mejor”, concluyó.

Revisa las palabras de Hugo Valencia