Daniela Aránguiz envía emotivo mensaje a su sobrina: “Te amo, te amaré y siempre estaré para ti... maldita enfermedad”

Daniela Aránguiz entregó unas emotivas palabras a su sobrina Renata, hija de Rigeo, quien cumple 15 años.

La exchica Mekano escribió una tierna postal en su Instagram a la adolescente, quien padece síndrome de Angelman, enfermedad genética que causa problemas con la forma cómo se desarrollan el cerebro y el cuerpo de un niño.

“Felices 15 años, mi niña. Como me gustaría poder estar organizando la fiesta más linda, con todas tus amigas eligiendo tu ropa, tu maquillaje”, comenzó su escrito.

“Tengo una pena tan profunda que nunca pensé tener en tus 15 años, te amo sin condición, pero me gustaría que me dijeras ‘lo sé tía, madrina’, o como tú quisieras decirme. Te amo, te amaré y siempre estaré para ti, aunque muchas veces no sé si lo entiendes (maldita enfermedad)”, precisó

Terminó el mensaje con un: ”Feliz cumpleaños mi Reni, te amo mi amor”.