‘Grey’s Anatomy’ se ve involucrada en un escándalo que asombró a todos los fans

Pese a que la temporada 18 de ‘Grey’s Anatomy’ no ha sido tan exitosa como se esperaba, no deja de poseer una notable audiencia que es fiel a cada uno de los personajes que ha logrado “sobrevivir” en este drama médico.

Y ante la inminente llegada de la entrega 19, sus realizadores, equipo de creativos y hasta el elenco está alarmado, pues el nuevo estreno podría estar empañado por una investigación que se conoció recientemente y que tiene como protagonista a una de sus guionistas, pues tal y como se conoció esta chica fingió tener cáncer para no solo conseguir su puesto en esta producción, sino para que no fuera sacada del team que por décadas ha entretenido al público con impactantes historias.

Esto no solo desconcertó a su creadora Shonda Rhimes, sino que causó muchas molestias en su entorno en el que, sin duda, se sembró la duda ante cada integrante que se va sumando a la serie, pues todos creyeron que esto era real y por tanto se le daba un trato especial, así como permisos para realizar sus tratamientos.

Este es el escándalo que opaca la producción de Grey’s Anatomy

La muy audaz guionista de Grey’s Anatomy que fingió tener esa terrible enfermedad lleva por nombre Elisabeth Finch y tras ella existe ahora una investigación y demanda por mentir injustamente sobre su condición de salud. Esto lo reveló la revista Vanity Fair que ha estado muy atenta a los pasos de esta caso que dejó a todos atónitos, pues nadie podría imaginar que una persona podría ser capaz de fingir un estado tan crítico con tal de entrar a este Equipo, ni mucho menos permanecer dentro de él amparado en la lástima.

Esta “mentirosa” como la ha calificado el equipo de trabajo y parte del elenco, logró escribir 13 capítulos de la serie entre los que destacan: Sillent all these years y Anybody have a map?, ambos se caracterizan por mostrar cómo una mujer que es víctima del cáncer logra superarlo de forma casi milagrosa y recupera su habitual vida. A criterio de Finch, esto lo escribió pensando en su condición de salud que tanto le aquejaba y no le permitía ser feliz.

Una vez más con esto logró incomodar al resto del equipo que siempre la apoyó y tuvo múltiples consideraciones con ella quien además se ganó el cariño de todos, pero al saberse esta mentira, el repudio es lo que ha obtenido de sus excompañeros. Y es que ellos comentaban que siempre recibía un trato cordial y especial de parte del equipo que incluso llegó a darle permisos especiales cuando aseguraba no sentirse en condiciones para ir a trabajar.

Esto fue lamentado por Rhimes y por todos los involucrados en este equipo que se ve envuelto en este escándalo y que de una u otra forma opaca el lanzamiento de lo que será la próxima temporada de esta serie que siempre ha generado polémicas por la aparente llegada de su final o por la salida abrupta de su protagonista Ellen Pompeo.