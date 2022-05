Internautas critican las diminutas porciones de comida en la boda de Kourtney Kardashian

Todo fue lujo y glamour en la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker celebrada en el paradisíaco destino de Portofino, en la costa italiana, exceptuando a lo que la comida se refiere, porque se ha convertido en un polémico punto en las redes sociales.

La hermana menor de la novia, Kylie Jenner, dio un vistazo de las estaciones con los diferentes platillos disponibles para los invitados, pero más de uno quedó sorprendido con los tamaños de las porciones, incluyendo unos diminutos platos de pasta que causaron rechazo.

De acuerdo con Univisión, en las imágenes compartidas por la socialité en sus Instagram Stories, se aprecia a un chef utilizando un cucharón y pinzas para servir pasta y cuando los platos quedan listos, se ve la pequeña cantidad que le ofrecieron a los comensales.

La comida en la boda de Kourtney Kardashian ha sido polémica Muchos han criticado lo poco que sirvieron en los platos de los comensales.- Instagram

En otro clip se aprecia una estación de preparación de cannoli, ya que había una bandeja de galletas de cannoli vacías en un plato. Asimismo, documentó una larga mesa con frutas y una variedad de postres pequeños, pues sí hubo diferentes opciones

No obstante, la limitada cantidad de alimento ha despertado todo tipo de comentarios, entre los que señalan que “es un crimen de odio”, “una de las cosas más tristes que he visto”, “para eso no hacen boda”, “increíble con el dinero que tienen”, entre otras opiniones.

La boda de Kourtney Kardashian muy patrocinada por Dolce and Gabbana; pero hablemos de las pequeñas porciones de comida para los invitados. Esa gente no come? Quede preocupada, necesito respuestas. — Steph (@Steephany10) May 23, 2022

JAJAJAJ plebes ptm y yo gastando un DINERAL en comida pa mi boda https://t.co/PySrPCgmhh — Keña (@KeniaRomero) May 24, 2022

Mira a mi me ponen esto en una boda y pregunto que si es una broma, vamos que yo voy a bodas por la comida https://t.co/FaMJl9CLmm — E ✨ (@enriquescorner) May 24, 2022

De momento, ni Kourtney Kardashian ni Travis Barker han hablado sobre este aspecto de su boda, que desde ya está siendo catalogada como una de las más importantes del entrenimiento en lo que va de 2022.

Esta es la tercera ceremonia de la pareja que se comprometió a finales del año pasado. Previamente, se casaron en Las Vegas en abril pasado después de asistir a los premios Grammy 2022. Esto finalmente no terminó siendo legal por no contar con una licencia de matrimonio.

A principios de este mes, sí lo hicieron como corresponde después de intercambiar votos por segunda vez en Santa Bárbara, California.