“Me equivoqué”: Alfredo Castro se retracta de sus dichos contra TVN sobre pago de repeticiones de teleseries

Tras haber señalado hace unos días que no recibía “ni un puto peso” de TVN por las repeticiones de teleseries, finalmente Alfredo Castro se retractó de sus dichos.

“Repiten y repiten donde yo trabajo y mis compañeros trabajan. Compañeros, compañeras y compañeres que están en situación dramática, en este momento, de trabajo”, había indicado el actor en La Voz de los que Sobran.

“¿Tú crees que nosotros recibimos algún peso de TVN por ese trabajo que hicimos a veinte años? No, nada. Nada, nada, nada. ¡Ni un puto peso! Yo no recibo nada por Pampa ilusión, por Romané, por todos esos trabajos que fueron mi creación y las de muchos. No recibimos un puto peso”, expresó.

La respuesta de TVN

Tras las palabras del intérprete, la señal estatal señaló a Radio Bío Bío que el canal le paga a los actores en el momento de desarrollar las teleseries y cuando estas son repetidas, se realiza un pago a Chileactores, institución que debe dividir el dinero a los artistas.

“Como regla general, los pagos a los actores tienen un doble origen: Por un lado, de acuerdo a lo que establecen los contratos válidamente celebrados entre las partes, los que TVN ha cumplido a cabalidad y sin que existan pagos que se hayan devengados y no hayan sido pagados por la retransmisión de teleseries”, señalaron.

El actor acusó a TVN de no pagar el pago de las exitosas teleseries que el canal estatal está repitiendo. 👇https://t.co/kOuWefaUVU — Publimetro (@PublimetroChile) May 23, 2022

En ese sentido, indicaron que “TVN paga oportunamente a Chileactores los derechos remuneracionales para los actores, según el contrato y ley vigente. De esta forma, el único que tiene la responsabilidad de pagar directamente a los actores tratándose de una retransmisión de teleserie es esa Entidad de Gestión Colectiva”.

“La única obligación de TVN es pagar a Chileactores los derechos remuneracionales, conforme lo establecido en las leyes N°17.336 y 20.243″, expresaron.

Por último, respecto a las palabras de Castro, señalaron que “queremos pensar que hay desconocimiento en las opiniones vertidas, pues como mencionamos la entidad encargada de hacer los pagos es Chileactores”.

Las palabras de Alfredo Castro

Finalmente horas después, el intérprete se retractó de sus dichos.

“Por las repercusiones que tuvieron mis palabras en el programa La Voz de los que Sobran, debo aclarar que me equivoqué y efectivamente TVN, a través de Chileactores, si me ha pagado siempre por mi trabajo en televisión”, señaló el actor a través de su cuenta de Facebook.

Las palabras de Alfredo Castro fueron compartidas en tanto a través de Twitter por la cuenta de Chileactores.