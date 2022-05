Se le borró el boleto de Bad Bunny y se hizo viral

“Acompáñenme a ver esta triste historia, ya me quedé sin saludar a Titi”, escribió @sammybrmz una creadora de contenidos que publicó un material en TikTok en el que muestra cómo sus boletos para el concierto de Bad Bunny en México se le estropearon. “Se me llenaron de aceite mis boletos de Bad Bunny. Se borró todo. Ni el mar está tan salado, chale”, dice el texto del video el cual está leído por la voz de TikTok.

En el fondo se pueden observar las entradas del concierto con una gran mancha en donde ya no se logra ver la información sobre el evento, citó El Universal.

Dada la gran expectativa que hay por los conciertos del rapero, su video causó furor en la plataforma de videos cortos y rápidamente se volvió viral. Hasta el momento el clip cuenta con 1.9 millones de vistas y más de 155 mil “Me Gusta”.

Lluvia de comentarios

En los comentarios hubo opiniones de todo tipo, algunos le dieron ánimos, otros le dijeron que debe asistir al show y que le revisen la compra del ticket, aunque no faltaron los que la criticaron por descuidar los boletos. “Mi pregunta es: ¿y qué hacían los boletos cerca al aceite?”, cuestionó Jozz Someer. “Así le pasó a una chava para coldplay y los llevo así y se los valieron”, escribió Salma Díaz González.

La chava que fue a Coldplay también le aconsejó: “Soyyyy la que también les cayó aceite a los de coldplay… los míos eran tiketmaster, pero igual has la fila y deja que ellos los quemen... yo sí entré”, precisó Beatrice.

El usuario Arturillo le comentó: “En otro tiktok vi que les pasaron un encendedor y así se vio el código de barras que es lo que importa”.

El más escuchado en México

Un estudio de YouTube arrojó que Bad Bunny es el artista más escuchado en México. “Según la plataforma, en el último año se reprodujo más de 2 millones y medio de veces en todo el país y la CDMX es la que más aporta a esa cifra, superando a otras capitales como Buenos Aires o Nueva York. En todo el mundo acumuló 10.1 mil millones de reproducciones”, citó La Lista.

Como dato destaca el informe que el dueto con Jhay Cortez, Dákiti es el video que cuenta con más reproducciones. “Hasta el momento cuenta con más de un mil 85 millones de reproducciones desde 2020, año que fue lanzado”, precisó el medio.

Aunque parezca increíble para entendidos de la música y los de la vieja escuela, donde la composición y la calidad no son negociables, este reguetonero tiene pegados temas como No me conoce y Yonaguni con cifras que redondean mil 808 millones de vistas y 625 millones 819 mil 619 vistas, respectivamente.

Por si fuera poco, el llamado Conejo Malo formó parte de la serie Narcos: México en el papel de Arturo ‘Kitty’ Páez. Poco antes hizo apariciones especiales de la WWE y por haber tenido participación en Rápidos y furiosos 9. Próximamente interpretará el papel de un luchador mexicano dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

