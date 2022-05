“Ella es mi jefa”: DJ Méndez revela el emprendimiento familiar que tiene con su hija Steffi

Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, reveló el emprendimiento familiar que tiene con su hija Steffi.

El artista fue el último invitado a Pero Con Respeto, el late que conduce Julio César Rodríguez en CHV.

En el espacio, el cantante habló sobre el emprendimiento que tiene con su hija, el cual los tiene vendiendo y distribuyendo paltas en Santiago, bajo el nombre de “El chapo de las paltas”.

En ese sentido, relató que fue a una fiesta en donde se encontró con un amigo, el cual le comentó que “vende paltas y yo no lo pesqué mucho, seguí en el carrete. Pero después cuando en una ocasión le está hablando a otro personaje acerca del negocio, la ganancia, qué es lo que se gana con esto, cómo se trabaja esto, ahí le dije, ven para acá y me di cuenta que sí era un negocio, era una oportunidad”.

“Me llevé 300 kilos, 30 cajas, me llevé a Santiago para probar (...) la cosa es que las lleve al departamento y las subí a redes sociales, vendo palta a tal precio. Al otro día tenía todo vendido, agregando que “le presenté este negocio a Steffi, mi hija”.

Al respecto, señaló que “ella hace tiempo andaba buscando, tenía un capital y quería invertir en algo. Le di la idea y ella ha sido un partner, hija, amiga”.

“Así que ahí invirtió. Es la empresa de ella, yo soy un simple trabajador de Steffi Méndez. Ella es mi jefa, ella es la gerenta general”, expresó.

Finalmente, afirmó que “de a poquito vamos creciendo, recién llevamos un año, nos ha ido muy bien y creo que nos va a ir mejor ahora. Ella está contenta”.

“Es un negocio muy lindo por lo demás, porque te da la oportunidad. A mi me gusta por ejemplo hacer los repartos a veces cuando puedo, cuando no estoy trabajando en estudios musicales, y todavía tienes ese contacto con la gente, y a mi me siempre me ha gustado esa cercanía con la gente. Entonces este negocio te da esa oportunidad”, concluyó DJ Méndez.