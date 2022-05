“Fue muy vergonzoso”: Roberto Cox revela bochorno con hombre desnudo en Rusia

El periodista de Chilevisión, Roberto Cox, amado y odiado en redes sociales, por partes iguales, reveló una divertida anécdota que vivió en uno de sus múltiples viajes por el mundo que, seguro, le secará una que otra carcajada hasta a su más acérrimos enemigos.

Fuente durante el capítulo uno (de 33) del programa “Podemos Hablar”, que el reportero -que se lució cubriendo el caso de Nicolás Cepeda en Francia- relató un vergonzoso encuentro con un hombre que hacía yoga totalmente desnudo en la pieza compartida donde él se alojaba.

“Esto es algo muy vergonzoso que me pasó, en Rusia”, relató.

Fue cuando vivió durante seis meses en el país europeo y trabajaba cubriendo los partidos de hockey sobre hielo. En un fin de semana largo, decidió viajar a conocer la ciudad San Petesburbo y se alojó en una hostal.

“Reservo una habitación y me toca una gigante como para 20 personas, pero no había nadie. Solamente había un ruso que estaba alojando en esa habitación y yo”, señaló.

Se acostó a dormir y puso el despertador para levantarse al otro día muy temprano en la mañana para salir a recorrer la ciudad. Sin embargo, abrió los ojos dos horas antes porque escuchó ruidos en la pieza. “Dije, qué está pasando, me doy vuelta y el ruso estaba desnudo, en el medio de la habitación haciendo yoga”.

“Manerita de despertar”, se rio el animador Jean Phillip Crettón.

Y en un afán periodístico, contó Cox, se las dio de Spencer Tunick (el fotógrafo que retrata cuerpos sin ropa) y le tomó una fotografía con su celular, porque “le tengo que contar esto a mis amigos, hay un ruso que está desnudo en la habitación haciendo yoga”, explicó a los demás invitados, quienes cuestionaban en tono de broma su “instinto periodístico”.

“Me doy vuelta, semi dormido y le tomo la foto”, “¿Cuál fue el ángulo?”, bromearon. “La pregunta es si se le veía el Putin o el Lenin” peluseó Jean Phillip.

Roberto Cox

“No sabía dónde meterme”

Cuento corto, como diría Jorge Zabaleta, en su live de Instagram junto a Pancho Saavedra, Roberto Cox recorrió San Petersburgo, sacó decenas de fotos con su teléfono, porque es su pasión, y volvió al hostal, encontrándose nuevamente con el ruso, pero esta vez vestido.

“Era muy buena onda, me saluda, me pregunta cómo fue, si me gustó su país. Hermoso le digo, saqué un montón de fotos y se las muestro. Mira, mira las fotos que saqué y le paso el celular”, generando la risa del grupo que ya adivinaba el final de la bochornosa historia.

El ruso comienza a ver las fotos, va pasando una a una con su dedo hasta que finalmente ve una cara conocida. Era él, desnudo, en el celular de un chileno que recién había conocido.

“No sabía dónde meterme, cómo le explico, me puse muy nervioso”. Le explicó como puedo y le pidió el celular para salir del lugar rápidamente.

“Me fui, completamente derrotado a la habitación, no sabía dónde meterme”, concluyó Roberto su divertida historia, provocando la risa generalizada y ganándose la simpatía de los espectadores.