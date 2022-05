Johnny Depp ríe y se cubre la cara durante declaración del psiquiatra que testifica a favor de Amber Heard

Johnny Depp vs Amber Heard. ¿Los famosos hacen su mejor actuación en la corte de Fairfax en Virginia? (Alex Wong/Getty Images)

Durante el fuerte contrainterrogatorio de su equipo legal al Dr. David Spiegel, psiquiatra que testificó a favor de Amber Heard, Johnny Depp no pudo contener sus emociones ante la actitud del llamado experto.

Luego de que Spiegel declarara el pasado lunes 23 de mayo, el abogado de Depp tuvo su turno para interrogarlo, cuestionando el testimonio anterior de Spiegel, en el que afirmó que el uso de un auricular por parte del actor de Piratas del Caribe en el set podría indicar un deterioro o mala salud como resultado del abuso de drogas y alcohol.

Depp había admitido que a veces usaba un auricular en el set para escuchar música, pero el equipo legal de Heard sugirió que había recibido líneas de diálogo a través del dispositivo durante la filmación. A esto, Spiegel respondió: “No creo que a los actores se les entregue de forma rutinaria todo el guion a través de auriculares. Me parece difícil de creer”.

“Lo que le resultó difícil de encontrar, señor, fue que cada línea del guion se transmitió a través de un auricular”, respondió el abogado. “¿De dónde saca la idea de que eso ocurrió?”. El doctor respondió que obtuvo su información “en las pruebas del tribunal”, que “leyó en la revisión del tribunal”.

Spiegel se mostró confundido y esto le causó risa a Depp

Luego, el abogado del actor preguntó si el psiquiatra sabía o no que Marlon Brando utilizaba un auricular. “¿No está muerto? Entonces la respuesta es no, ahora no usa uno”, respondió Spiegel, causando la reacción de Depp de cubrirse el rostro.

En otra parte del contrainterrogatorio, se le preguntó a Spiegel sobre su declaración inicial y las “circunstancias en las que [él] decidió llamar idiota al señor Depp”.

Spiegel intentó aclarar que no había calificado a Depp de “idiota” como tal, sino de “idiota en la planificación”: “Si vas a hacer algo importante para un juicio en el que estás involucrado, creo que serías un idiota si vinieras la noche anterior”, comentó Spiegel.