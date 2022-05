“Me arrancaron a mi segunda madre”: el duro testimonio de DJ Méndez sobre el asesinato de su tía

Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, estuvo invitado en el último capítulo de Pero Con Respeto.

En el late de CHV, conducido por Julio César Rodríguez, el artista realizó un impactante testimonio sobre el asesinato de su tía, hecho que ocurrió cuando él tenía 13 años.

“Para mí fue algo emocional, durísimo, que pasé con la pérdida de mi tía, fue asesinada en Valparaíso”, señaló el cantante en el programa.

“Ella es la que me enseñó a ver la hora, rezar. Cosas que mi mamá, no porque no quisiera, no tenía tiempo, mi madre era muy trabajadora. Lavando ropa a los demás en el barrio, se quedaba hasta las 4, 5 de la mañana lavando, en ese tiempo no había máquinas, todo a mano”, relató.

“Entonces, como que me yo me pasaba más a la casa de mi tía, pasó a ser como una segunda madre. Y me dolió mucho, me golpeó firme, y como que quería quemar el mundo, fue una sensación de odio hacia el mundo brutal, porque me robaron, me arrancaron a mi segunda madre y de la forma que se fue, brutal”, afirmó.

En ese sentido, el artista indicó que “la asaltaron, le rompieron el cráneo, y lo más triste es que no tenía ni dinero. Iba a su trabajo porque era enfermera. Y eso a mí me marcó, me marcó, llevaba mucho odio por muchos años en mi juventud”.

“No es un excusa, pero es algo que yo sentí y fue fuerte, porque odié a todo el mundo”, concluyó DJ Méndez.