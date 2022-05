“Ya ganó esta temporada”: participante de The Voice cautiva y conquista a todos pese a no clasificar

La noche del martes se emitió un nuevo capítulo de The Voice Chile.

En el programa de CHV, la cantante Gabriela Arcos conquistó a los televidentes con su participación y se ganó los aplausos de los coaches, pese a que finalmente ninguno lo eligió.

La intérprete, quien se encuentra actualmente nominada como Mejor Nuevo Artista en los premios Pulsar por su disco A Solas, conquistó a los usuarios de redes sociales, quienes destacaron el talento y simpatía de la joven.

Las cantantes discutieron en “The Voice” por la indumentaria sexy que utilizó una...👇https://t.co/fICwTt18c6 — Publimetro (@PublimetroChile) May 25, 2022

Arcos se presentó con Nunca es suficiente de Natalia Lafourcade y desde el primer momento se ganó la simpatía del público. Eso sí, ninguno de los coaches volteó su silla.

En la entrevista previa en tanto, la cantante indicó que “me gustaría que mi proyecto surja. De hecho tengo un plan: telonear a Taylor Swift la segunda vez que venga. La primera vez va a venir y voy a juntar firmas y no lo voy a lograr, pero dejaré el bichito de la swiftie que quiere telonear a Taylor Swift”.

Bromeó con los coaches

Tras su presentación, Beto Cuevas le señaló que “la verdad es que casi no tengo espacio”. “Pero hágaselo”, le respondió riendo Arcos, para luego indicar que “es broma, me tomé una pastilla antes de salir acá. Perdón, estoy desinhibida, no estoy en condiciones para estar triste”.

Luego, la joven interpretó un tema de su autoría, provocando la reacción de Cami. “Yo te veo en los Grammy, ganando uno”, le señaló.

Ante esto, la artista contó que está postulando a un premio Pulsar, sorprendiendo a todos.

Posteriormente, Gente de Zona le pidió sus redes sociales para seguirla en Instagram. “¿Se rieron? Porque todo este show era para ustedes”, afirmó Arcos.

Finalmente, Yuri también le dedicó palabras, señalándole que “acuérdate de nosotros cuando ya seas grande, famosa”.

“Lo voy a pensar. Voy a decir: ‘ellos no me escogieron’”, bromeó Arcos.

La reacción en redes sociales

La presentación de la cantante fue celebrada en redes sociales, recibiendo diversos comentarios.