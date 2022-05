Conductora del metro de CDMX se hace viral por dedicarle canciones a los pasajeros

Una mexicana le encontró el lado divertido a una ruta de metro y se ha ganado el cariño de miles de usuarios. Ella es Jessica Anahí López, quien hizo de los viajes entre Pantitlán a Tacubaya una aventura llena de música y videos divertidos.

“La conductora”, como ya se le conoce, no solamente graba unos videos desde su cabina, sino que complace a los usuarios de la línea de transporte colocando la música que le piden. Ella aprovecha las bellas vistas que tiene de las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla para mostrar momentos de sus recorridos, de día y cuando cae la noche.

En su cuenta @hhannylovehh aprovecha para explicar algunos procedimientos del trabajo como operadora del metro, pero lo supo combinar con fondos musicales para todos los gustos. “La música de las dedicatorias es bastante versátil ya que se puede escuchar “Se pareció tanto a ti” del Grupo Niche; “Te he prometido” de Leo Dan; Almohada” de José José; “Infinity” de Jaymes Young, “No me Llames más” de Alcalde La Sonora y “Dime qué pasó” de The Latin Brothers, entre otros temas más”, citó El Universal.

Un fenómeno en TikTok

El medio precisó que “La conductora” acumula 1.2 millones de “Me gusta” y un total de 115 mil seguidores. “Qué hermosa vista de Ciudad Deportiva a Velódromo. Mi México lindo saludos”; “Mexicanos siempre dándole el toque especial al trabajo para darle sabor a todo lo que hace”, comentan los usuarios y curiosos que ve el contenido de Jessica.

Sus publicaciones mantienen el mismo objetivo, mostrar las rutas y colocar la música que le piden, acompañadas por textos con dedicatorias, algo que la hace bastante original. También aprovecha para colocar fotos de ella, sus diferentes peinados y algunos conciertos a los que asiste.

Para muchos mexicanos, el metro forma parte de su cotidianidad, pero poco saben de lo complejo que puede ser mantenerlo en buen estado, con seguridad para todos y nunca han visto áreas restringidas o los andenes muy tarde por la noche.

Enseñando a los curiosos

La tiktoker explicó en un video algunas reglas como la de no avanzar a pesar de tener el semáforo en verde. En el video se aprecia que además del semáforo en verde aparece una luz parpadeante en la parte superior que indica que no debe iniciar la marcha todavía. Esa señal se conoce como “Despacho bajo orden”, representada por una flecha hacia abajo y un triángulo.

Jessica comentó al respecto: “Es una indicación de que no puedo avanzar hasta que se extinga dicha señal. Se establece por diferentes razones entre ellas porque el regulador hace retención de los trenes por cualquier situación que se presente a lo largo de la línea”, explicó la operadora.

