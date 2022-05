DJ Méndez golpeó la mesa tras rumor de infidelidad por coqueto baile con desconocida mujer

Los últimos días, DJ Méndez estuvo en medio de la polémica luego que se viralizara un video en redes sociales donde se le ve bailando de manera bien coqueta con una mujer.

Según recoge La Cuarta, el registro fue captado en Antofagasta, el día en que se debía realizar el concierto de Anuel AA, quien finalmente no se presentó, donde fue el mismo intérprete de “Estocolmo” quien se terminó subiendo al escenario.

En ese contexto, fue que el músico fue captado bailando con una mujer desconocida de manera bien intensa. “ DJ Méndez, un loquillo” decía el registro en cuestión , el cual provocó la reacción del cantante.

A través de Instagram, Méndez negó cualquier infidelidad, asegurando que estaba bailando con la polola de un amigo y que solo se tratan de “cahuines”.

“El fin de semana fue fantástico, lo pasé increíble. Me subí al escenario para tratar de salvar algo porque la gente estaba muy enojada porque Anuel no se subió, pero pasan otras cosas con la gente, que le encanta hablar mal y destruir relaciones”, inició Méndez.

“Resulta que yo estaba bailando con la polola de mi amigo y eso forma un gran problema. Hoy en día no se puede bailar con nadie porque simplemente pasas a ser un hue… infiel”, añadió el músico.

“Mi amigo estaba ahí al lado, ella estaba bailando conmigo. Ella es la polola de mi amigo, lo pasamos súper bien, mi conciencia está limpia y en paz”, aclaró.

Finalmente, Méndez aseguró que estas situaciones “hieren los sentimientos y forman problemas innecesarios. Qué pena que sean así. Yo no doy más que esta explicación lo hago solo para defender el honor de mi mujer, con quien estoy muy feliz. No van a conseguir nada, lo primero que hago es llamar a mi mujer, ella sabe perfectamente lo qué pasó y no pasó”