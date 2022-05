Evaluna reaparece en redes tras dar a luz a Índigo y se llena de críticas

Evaluna Montaner está viviendo su sueño hecho realidad. Además de estar casada con el amor de su vida y todos los éxitos que han cosechado juntos, ahora están afrontando una nueva etapa: la llegada de Índigo. En varias oportunidades la cantante venezolana confesó que desde muy niña soñaba con ser mamá y hace apenas una semanas dio a luz.

El pasado 6 de abril, la primogénita de Camilo y Evaluna nació. Desde entonces, la también actriz se ha mantenido alejada del foco mediático y de las redes sociales para dedicarse por completo a la maternidad. Sin embargo, en el marco de la nueva gira musical de su esposo y el lanzamiento del tema ‘Pegao’, reapareció bailando junto a Camilo.

El colombiano fue quien compartió a través de su cuenta en Instagram el video donde muestran la coreografía, y aunque fueron más los comentarios positivos que recibieron, como es de costumbre aparecieron las críticas hacia Evaluna y su extraña manera de vestir.

Usuarios tildan de “señora mayor” a Evaluna por su forma de vestir

Con apenas 24 años, Evaluna Montaner se caracteriza por tener un estilo a la hora de vestirse que siempre le añade más años a su apariencia. En su reaparición en redes tras dar a a luz, la artista se dejó ver luciendo un short y franela ancha, medias y su cabello recogido.

Y aunque muchos aseguran que como toda mamá primeriza se viste así para estar más cómoda, otros la tildaron de desaliñada, e incluso la compararon con su mamá, por aparentar mucha más edad de la que tiene.

“Se viste como de 60 años”, “eso se le justifica a una ama de casa común. Pero no a e ella, que siendo una figura pública, no puede esperar que saliendo así no la critiquen”, ¿qué te pusiste Evaluna”, " se parece a mi abuelita”, “Parece Camilo y la suegra” y “la moda de ellos es horrible. Eva de aquí a un par de años no querrá ver estos vídeos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Las zapatillas de la cantante que fueron comidilla para los curiosos

En motivo de su arribo a los 24 años de edad, el pasado 7 de agosto, Evaluna Montaner recibió un maravilloso regalo de su esposo Camilo Echeverry. Y es que para felicitarla en su cumpleaños, el cantante la llevó a conocer el Gran Cañón, ubicado en Arizona.

Si bien todo iba espectacular durante el paseo por la parada turística Horseshoe Bend, hubo un detalle en la vestimenta de la artista venezolana que los usuarios de redes sociales no dejaron pasar: las enormes zapatillas blancas.

En una galería de fotos publicada en su cuenta oficial de Instagram, la hija del reconocido Ricardo Montaner posó desde la punta del Gran Cañón y elogió a Dios por su maravillosa creación. «Dios no deja de sorprendernos. Hoy ha sido WOW. Gracias Camilo, por este regalo de cumple. Tiamu», expresó para la postal.

Evaluna lució un minitop y una pantaloneta ancha, típico estilo que porta desde que inició su relación con Camilo Echeverry. Pero el tamaño de las zapatillas acaparó toda la atención de los fans, pues no podían creer que la cantante tuviera unos pies tan grandes.

También resultó Gracioso que el intérprete de Vida de Rico apareciera en una imagen similar (mostrando sus zapatillas) y estas se vieran en un tamaño normal. ¿Habrá sido efecto de la foto? bueno… lo cierto es que los comentarios no se hicieron esperar.

«¿Cuánto calza?», «naguara Evaluna, cuánto calzas», «pero qué grandes son los zapatos», «calza 47 y en la punta dice continuará», «una patada de ella y se te arregla la vida» y «qué piesotes», fueron algunas de las reacciones.

Ni siquiera Camilo se salvó de los mensajes, pues una usuaria afirmó que, «basándome en la segunda foto, creo que se va a terminar sacando un ojo con la punta del bigote».

