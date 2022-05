Kathy Salosny y su pasado en televisión: “Hubo cosas que nunca transé”

Hace cuatro meses que Katherine Salosny se fue a vivir a Algarrobo para estar cerca de su madre y atender personalmente su taquillero restaurante “Casa Tunquén”. Publimetro reservó una mesa y la entrevistó con aperitivo, fondo y postre. Eso sí, sin bajativo. En su nueva vida, no todos los temas tienen derecho de admisión.

Katherine Salosny, Casa Tunquén

Aperitivo

-¿Cuáles son tus funciones en el restaurante, estás detrás del mesón o atiendes también?

-Un restaurante requiere estar disponible para todo lo que suceda, desde llevar platos hasta limpiar mesas. Pero mi rol es ser anfitriona. Desde ese lugar yo recibo a la gente y la ubico en sus mesas. Nosotros ya tenemos clientes que son fijos, entonces empieza a haber un público muy familiar y eso es muy bonito. También llega mucha gente por primera vez y les gusta sacarse fotos conmigo, debo decirlo. La gente es súper cariñosa y valoran que los dueños estemos aquí.

-¿Te toca cocinar?

No, en la cocina yo no me meto. Porque ahí están mis chefs, que son el descueve. Y en el tema números, menos. Ese es mi socio Gonzalo Álvarez, que es seco. Yo me dedico a pasarlo bien, porque es muy entretenido. En cada mesa hay una historia. Los clientes siempre quieren conversar con una, que les cuente cómo llegué aquí, a este lugar mágico con vista privilegiada al humedal.

-¿Y qué te preguntan los clientes?

-Me preguntan por qué no estoy en la tele y yo les digo, noo pues, si ya no hay espacio para una en la tele y además es un cambio radical en mi vida, me vine a vivir a aquí en Algarrobo para estar cerca de mi mamá, les digo.

-¿Te ha visitado algún famoso?

-Muchas actrices, actores y políticos han pasado por aquí. Expresidentes también, como Ricardo lagos que vino con toda su familia.

-¿Con tanta celebridad, los precios deben ser...elevados?

-No, para nada. Está el mito de que mi restaurante es caro y no es caro, es normal. Pero tiene una calidad gastronómica buenísima. El público es muy transversal.

Fondo

-Uno de tus clientes frecuentes es tu amigo José Antonio Neme, ¿Qué te parece el rol opinante que tiene en TV?

-Yo lo admiro desde antes de ser amigos. Creo que es un tremendo periodista. Un tipo que maneja un nivel de información y tiene un relato que es demasiado poderoso. Desde lo lúdico, anecdótico y desde lo más duro también. Su opinión me gusta mucho. Se ha convertido en un tremendo referente y tremendo comunicador. Creo que hay pocos. Él y Julio César (Rodríguez), pero son estilos súper distintos. Me encanta en lo que se ha convertido, un comunicador poderoso. Deslenguado como los argentinos. Es un cien en pantalla y un cien como amigo. La gente lo adora cuando viene al restaurante.

-¿Cómo ves la presencia de las mujeres en la televisión actual?

-Yo creo que ahí estamos al debe. Creo que falta una representatividad más potente de las mujeres, porque la industria lo que busca es una representatividad lo mas light posible. Y no es un critica hacia las conductoras que están en pantalla, espero que se entienda. Es una crítica hacia la industria, porque las mujeres no envejecen en pantalla, se tienen que teñir el pelo, no pueden engordar. Siento que todavía hay un machismo soterrado, a pesar que de la boca para afuera se dice otra cosa. Eso es lo que yo siento.

-¿Alguna animadora que te guste?

-Creo que la que más alcanza eso (representatividad) es Monserrat Álvarez, me gusta lo que hace ella.

-¿Qué cosas extrañas de la televisión?

-Me encanta la televisión, con sus luces y con sus sombras. Porque eso existe y ha sido así. En mis más de 40 años de carrera, a mí me ha pasado de todo. Pero me gustan las cámaras. No es que las extrañe, pero quiero a la televisión. Me encanta hacer programas, hacer pautas en equipo, cuando se prenden las luces. Todo ese me gusta, tanto como hacer teatro.

-¿Te han ofrecido algún proyecto?

-Me han invitado a participar en estos programas de talentos (comida), pero no tengo tiempo. Ya adquirí un compromiso en esta nueva forma de vida. A parte, salvo La Red -que tiene a Mónica González, que es potente y da lo mismo la edad que tiene- uno no tiene mucho espacio hoy por hoy en la tele. Una está vieja para la tele. Esa es la sensación que yo tengo, entonces no hay posibilidad.

-¿Qué destacas de tu carrera televisiva?

-Es un privilegio haberse hecho un espacio en la tele por tantos años. La peleé harto, siempre la tuve que pelear. Porque hubo cosas que yo nunca transé, que tenían que ver con mi propia historia. Yo no tenía por qué ser mamá, por qué tener hijos, ponerme pechugas. No tengo nada en contra de quienes se ponen pechugas o se operan la cara, pero eso no es para mí. Con ese tipo de cosas yo no tranzo.

-¿Estás feliz con tu nueva vida?

-Estoy muy contenta con la decisión que tomé. Es una vida mucho más austera. Estoy al lado de mi mamá y mi hermana. Y yo tomé la decisión casi de un día para otro. Santiago estaba muy violento. Yo en las noches no salía, me daba mucho temor. No me gusta eso de perder tu libertad, que se pierde cuando se instala el miedo en uno. Acá hay muchas posibilidades de hacer cosas y no me cierro a los cambios.

-¿Trabajas en una radio local?

-Estoy en la radio Universo con Ignacio Franzani “A la hora del taco” de 06:00 a 07:30 de la tarde y ese programa lo hago de manera remota. Me trajeron un micrófono y audífonos, y entro al estudio a través de un programa del computador. Es bien impresionante, es como si estuviera ahí. Y todos los días de 10:00 a 12:00 horas en la radio Mirasol del Litoral de los Poetas. Es una radio chiquitita, local, muy austera. Me encanta esa radio, el tipo de música, la cosa social. Estoy feliz ahí. La gente me comenta que ha seguido mi trayectoria y es muy bonito esa retribución. Siempre se agradece.

Postre

-¿Estás en pareja?

-La verdad es que no me gusta hablar de mi vida íntima, pero estoy super bien. Con mi pega, con mi mamá y mi hermana. Tengo una vida mucho más austera, me muevo en bicicleta. (Soy feliz) Con cosas super simples. (Aunque) Siempre abierta que la vida me sorprenda, por cierto.

- José Antonio Neme dijo que años atrás tuviste un encuentro con Ricky Martin en las dunas. ¿Algún comentario al respecto?

- (Fue) Una anécdota sabrosa jajaja.

-¿Algún plato que le recomendarías?

-La merluza a la parmesana, plateada al horno de barro y costillar ahumado, son nuestros rockstar. Y los postres, son exquisitos, para todos los gustos y bolsillos.

Bajativo

-¿Algún bajativo de la casa para los comentarios de farándula?

-....