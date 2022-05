La respuesta de Raquel Argandoña por rumores de quiebre entre Nano Calderón y su polola

Rebeca Naranjo, quien ha sido la polola de Nano Calderón por cuatro años, encendió las alarmas en sus redes sociales durante la semana, al publicar una serie de misteriosos mensajes, en los cuales se daría a entender que Calderón puso fin a la relación entre ambos.

Junto con ello, la joven también borró todas las fotografías publicadas en su red social junto al hermano de Kel Calderón.

“Sigue engañando a la gente, ya llegará tu hora”, fue uno de los contundentes mensajes que Naranjo publicó en las historias de su IG y que Nano, hasta el momento, no ha respondido en sus redes sociales.

La pareja del hijo de Raquel Argandoña también eliminó de sus redes sociales las fotos donde aparecía junto al joven. Posted by Publimetro Chile on Tuesday, May 24, 2022

El segundo, una foto de ella junto a parte de la letra de la canción de Karol G “200 Copas”, en los cuales se puede leer claramente “el pedazo ‘e m..... es él y no soy”.

Raquel Argandoña fue consultada

Así, la madre de Nano, Raquel Argandoña obviamente fue consultada por el tema en uno de los live que realizó preparando su viaje a México.

El diseñador Víctor González, leyó la pregunta de un seguidor, que consultaba sobre si Nano y Rebe seguían juntos, ante lo que “La Raca” respondió: “En eso yo no me meto... ¡No me meto!”.