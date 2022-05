“Más pesada que chupete de fierro”: Patricia Larraín recuerda incómoda entrevista a Christina Aguilera

Patricia Larraín recordó una incómoda entrevista a Christina Aguilera en el programa Más Vivi que Nunca.

En el programa de TV+ conducido por Vivi Kreutzberger, la comunicadora fue consultada si había vivido alguna experiencia desagradable con alguna celebridad.

“Uuuy, no me acuerdo”, señaló en un principio Larraín. “Sabes que no, eran todos amorosos”, agregó.

Hasta que de repente, se acordó de un episodio. “Si tengo una historia”, afirmó.

Su encuentro con Christina Aguilera

“Más pesada. Conmigo, más pesada que chupete de fierro”, indicó Larraín sobre la cantante.

“¿Qué fue lo que te hizo de malo?”, le pregunto Vivi. “Celos”, bromeó la comunicadora. “Celos porque era más alta”, añadió.

Tras esto, señaló que “no sé qué le pasó. Estaba muy preocupada de que tenía la guata maquillada y las piernas no, y estaba con una mini y un peto”.

“Entonces le dijo al productor en inglés ‘tengo que maquillarme mejor porque mira el color de mi guata y de mis piernas’. Y yo de metiche que estaba así como cuando uno está previo al programa, le dije ‘pero no te preocupes, se te ve súper bien igual”, relató.

Captura TV+

“Creo que le cargó que haya entendido inglés y que me haya metido en la conversación de ella con el productor, yo creo”, indicó.

Además, Larraín señaló que ella habló en inglés para la entrevista, ya que no quiso ayuda de un tercero.

“Le digo, ‘¿Christina, qué conoces de Chile?’ y me dice ‘que llueve mucho’. Después le hice una pregunta en inglés y ella me corrigió la manera de hablar”, manifestó.

En ese sentido, la comunicadora reveló que le preguntó “do you feel a latin woman? (¿te sientes una mujer latina?)”. Tras esto, Aguilera la corrigió: “Do you mean if i feel like a latin woman?” es decir, “¿intentas decirme si me siento como una mujer latina?”.

“Me corrigió en el fondo”, concluyó Larraín.

Revisa las palabras de Patricia Larraín