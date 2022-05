Testigo revela que Amber Heard agredió a una mujer que la acompañaba en el aeropuerto

Este pasado miércoles 25 de mayo, un nuevo testigo sacó más detalles a la luz sobre la polémica actriz Amber Heard, durante su juicio con su ex esposo, Johnny Depp. Beverly Leonard, una empleada de aeropuerto, subió al estrado para declarar que vio a la actriz peleando con otra mujer y arrancándole el collar de un tajo.

Beverly Leonard, quien trabaja en un aeropuerto de Seattle, ofreció su testimonio a distancia este miércoles, testificando que Heard habría atacado a su acompañante de viaje, mientras que ella y otro empleado trataron de separarlas para evitar consecuencias mayores.

La empleada tuvo que separar a Heard de su acompañante

“La Sra. Heard se mostró agresiva con su compañera de viaje y la agarró del brazo y le quitó un collar. Observé que lo tenía en la mano. Parecía no estar muy firme sobre sus pies, tenía los ojos borrosos y llorosos, y pude oler alcohol. Ella tenía una abrasión en el lado del cuello donde estaba el collar, como una quemadura de la cuerda al quitársela. En ese momento me levanté y me acerqué para intentar separar lo que parecía ser una pelea. Llamé a un compañero para que me ayudara. Me interpuse entre ellas y las separé, impidiendo que hubiera más lesiones o una escalada.”

De acuerdo con CNN, la actriz de Aquaman fue detenida en el aeropuerto de Seattle en septiembre de 2009 por violencia doméstica, sin embargo, no se presentaron cargos mayores y la situación no llegó a más.

La disputa legal ha hecho que exista un cambio en la opinión pública de 180 grados con respecto a la ex pareja de actores. Johnny Depp ha recuperado su buena reputación frente a los ojos de la mayoría del público y Amber Heard, en contraste, ahora está sufriendo de un rechazo y humillación casi total.