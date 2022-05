Tras semanas de nacida, Índigo se va de gira mundial junto con sus padres Camilo y Evaluna

A pocas semanas de haber nacido, Índigo vuelve a captar los reflectores y en esta ocasión debido a que su padre, Camilo Echeverry comenzará su gira de conciertos por distintas ciudades del mundo.

Sin embargo, en esta ocasión el colombiano lo hará junto a su pequeña familia y fue a través de redes sociales que solicitó consejos a sus fans para poder lidiar en esta nueva experiencia, donde viajará con su bebé recién nacida.

Mediante varias stories en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Pegao” expuso el siguiente mensaje:

“Nos fuimos, con más maletas que nunca. Por ahí si alguien tiene experiencia de cómo se viaja siendo papá con la familia entera y hacer pocas maletas, recibo sugerencias”, dijo.

Esta es la primera vez en que Índigo sale de Estados Unidos, luego de haber nacido hace apenas dos meses y se una a a gira internacional con sus padres, la cual, pasará por distintas ciudades de México, España, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Mediante un video compartido recientemente, se puede ver a Camilo junto a su esposa realizar una coreografía en el escenario de su próxima presentación, la Arena Monterrey, en México.

Hace algunos días, Ricardo Montaner, abuelo de Índigo dio a conocer que le “ha costado mucho trabajo poderla ver”, pues en esta etapa como abuelo de la primogénita de su hija Evaluna ha sido muy entregado a pesar a la distancia.

El cantautor ha causado revuelo por considerarse “presidente del club de fans” de su nueva nieta y es que no ha dejado de compartir postales con la pequeña y pese a sus compromisos siempre ha buscado hacerse de un momento para visitarla: