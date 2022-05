Avengers 5: Todos los personajes de Marvel que aparecerían en la película

Parece lejano el 2024, pero es el año en el que los Vengadores vuelvan a reunirse en una película. Avengers 5 es, por ahora, un proyecto en la mente de Kevin Feige y Marvel Studios, que se está armando poco a poco en base a lo que está ocurriendo durante la Fase 4.

Pero la última batalla contra Thanos en Avengers: Endgame significó el adiós de varios de los Vengadores más aclamados: Iron Man, Steve Rogers/Capitán América y Black Widow, tres de los primeros héroes que conformaron el equipo en el MCU. El show debe continuar, y la marca Avengers es, probablemente, la más importante del gigantesco estudio.

La cuarta fase del MCU parece de transición, con la llegada a Disney+ de algunas series como WandaVision y Loki, esta última clave, ya que marcó las reglas del multiverso y la presentación de Kang El Conquistador, un personaje que está llamado a ser el próximo gran villano de los Vengadores.

Sin Tony Stark, los Avengers necesitan un nuevo líder y mucho ha cambiado desde su adiós. El Capitán América ahora es Sam Wilson, antes conocido como Falcon, y parece ser Doctor Strange la principal cara del MCU.

El sitio web The Direct ha elaborado un informe sobre todos los personajes que aparecerían en la hipotética Avengers 5, algunos con más posibilidades que otros y con una que otra sorpresa.

Los que estarán con total seguridad

Entre Loki, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el MCU parece estar en medio de una Saga del Multiverso, que parece conducir a Secret Wars.

Como recuerda el reporte, el famoso crossover puede ser el evento multiverso más grande de Marvel Cómics, ya que vio universos fusionados, a través de incursiones, para crear Battleworld, un lugar donde los héroes y villanos se vieron obligados a luchar por la supervivencia de sus mundos.

Secret Wars

Es muy probable que uno de los nuevos líderes de los Vengadores sea el Capitán América, ahora Sam Wilson, tras su decisión de tomar el escudo en Falcon and the Winter Soldier.

Sin dudas, será Doctor Strange quien comande a los Avengers. Es el que más conocimientos tiene sobre el multiverso y ha asumido el rol que dejó Iron Man en el MCU. Con él, estarán América Chávez y Clea, esta última la hechicera que interpreta Charlize Theron en la escena post créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Clea y Doctor Strange

Otros personajes del elenco principal de Avengers 5 serían Loki, el Spider-Man de Tom Holland, Capitana Marvel, Ant-Man y la Avispa, Okoye y Shang-Chi, uno de los más nuevos héroes que llega al MCU. Ellos deberán detener a Kang el Conquistador y a cualquier amenaza que se avecine.

Kang El Conquistador

Otros personajes con posibilidades

Los nombrados anteriormente tienen roles clave para la próxima cinta de Avengers, pero los siguientes también tienen muchas probabilidades de aparecer.

Thor, Hulk, Jane Foster/Mighty Thor, Sylvie, Bucky Barnes, Wong, Monica Rambeau, Ms. Marvel, Shuri, Moon Knight, Blade, She-Hulk, War Machine, los Guardianes de la Galaxia, los Eternals, entre otros, tienen posibilidades de tener presencia en Avengers 5.

Muchos sueñan con ver a Los Cuatro Fantásticos y los X-Men, pero estos grupos de superhéroes parecen destinados a tener sus propias películas en el MCU antes de unirse con el resto.

John Krasinski como Reed Richards

Falta mucho para que Marvel anuncie esta quinta cinta de los Vengadores, pero material les sobra para hacer otra de las grandes películas de su historia cinematográfica.