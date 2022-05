La sentida petición de Naya Fácil por el tusi: “Por favor no me ofrezcan más, y si están cerca mío por favor no le hagan delante mío”

Naya Fácil confesó hace semanas que tenía un problema con el tusi (cocaína rosa) y de un tiempo a esta parte, ha ido informando que se ha mantenido lúcida y sin consumir.

A través de sus stories de Instagram, la influencer sí, confesó que ha debido mantenerse fuerte, porque le han ofrecido.

“Por favor no me ofrezcan más, y si están cerca mío por favor no le hagan delante mío”, escribió de entrada.

Eso sí, aclaró que “cada uno hace lo que quiere y respeto demasiado eso, pero también me gustaría que me respetaran eso”.

“Ayer una niña se molestó conmigo porque no le quise recibir un palazo, y me dio lata. No saben cuánta fuerza de voluntad he tenido para ver tan cerca mío, lo que no quiero hacer, he dicho que no todas las veces y no he recaído y no quiero recaer, no quiero estar en ese mundo, agradezco también a mis amigos que me han cuidado de no ver nada de eso, siempre qué pasa eso me buscan conversa o cualquier otra cosa”.

“Incluso ellos mismos han pedido a gente que carretea cerca mío que no le hagan frente mío o cuando me ofrecen. Ellos dicen la Naya no le hace. De verdad muchas gracias a mis cercanos por ayudarme a carretear sin esas cosas en mi cuerpa. No recaeré porque no me fallaré y no les fallaré, gracias”, precisó.