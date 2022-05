Fans defienden a Evaluna de quienes la critican por vestirse “como señora” a casi dos meses de dar a luz

Evaluna Montanter volvió a la acción luego de dar a luz a la pequeña Índigo a principios de abril. Desde el primer instante, los fanáticos corrieron a las redes sociales para felicitarla junto a Camilo, quien compartió una serie de fotografías en las que aparecen durante diferentes momentos del parto.

Y aunque aún no hemos visto el rostro de la bebé, ya ha aparecido en varias ocasiones junto a sus padres, tíos y abuelos.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu”, escribió Camilo en la secuencia.

Ahora, el momento de volver al trabajo ha llegado para Camilo ya que inició su gira “De adentro pa fuera”. Por supuesto no estará solo pues Evaluna Montaner e Índigo lo acompañarán.

Camilo compartió un video en TikTok en el que aparece bailando “Pegao” y aunque se trata de un momento feliz junto a Eva, algunos sólo se dedicaron a criticar su aspecto.

@camilo Coreo oficial de Pegao : @Paula Macher + un montón pasos de La Tribu 🕺🏻⛺️🔥 ♬ Pegao - Camilo

La joven de 24 años aparece vestida con una camiseta y unos pantalones cortos oversized, calcetas blancas largas y tenis rojos, además de unos lentes neón y el cabello recogido.

Esto hizo que usuarios de la plataforma la señalaran por vestirse “como señora” y hasta que “parece hombre”.

“Mi vecina se viste como Eva luna pero ella ya tiene 75 años”. “Nada más es casarse y ya le da uno pereza hasta vestir”. “Quién es el vato que baila con Camilo?”. “Me pareció haber visto a María Antonieta de las nieves”.

Por supuesto también hubo quien se apresuró para defenderla, recalcando que ella puede vestirse como quiera y deben respetarla, pues además acaba de convertirse en madre y es lógico que busque su comodidad.

“Acaba de ser madre , no va a salir con tacones y vestido ajustado a bailar , yo la veo cómoda y feliz bailando junto al amor de su vida”. “Si trajera zapatos caros lo criticarían, no trae zapatos lo critican, que. no podemos mejor enfocarnos en lo feliz que son y buen cantante que es”. “Cómo critican cuando una mujer se viste como quiere (encima que hace poco tuvo su bebé y seguramente se siente cómoda así )”. “Me agrada que para ser tan hermosa no necesita enseñar su cuerpo. La belleza de una mujer está en su cerebro y ella es inteligente y guapa”, se lee.

Evaluna y Camilo siempre han sido criticados por su estilo y por exhibir “demasiado” su relación pero ellos sólo se enfocan en ser felices.

Los cantantes han aprendido a ignorar las críticas destructivas pues saben que no aportan nada en sus vidas.

Mientras algunos sólo se dedican a señalar los atuendos de Evaluna, ella está viviendo su mejor momento como mamá primeriza y merece estar rodeada de amor y tranquilidad.