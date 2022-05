Julio César Rodríguez se emociona con el testimonio de Carlos Caszely y recuerda a su hijo Pablito: “El dolor no se pasa, se aprende a vivir con él”

Julio César Rodríguez y Carlos Caszely protagonizaron un emotivo momento en el último capítulo del programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, al recordar sensibles e irreparables pérdidas que han sufrido con muertes de seres queridos.

“Llevo tres meses y cinco días, 18 horas, con un corazón roto. Tengo como un elefante aquí en el pecho y si yo antes era agnóstico ahora soy doblemente agnóstico”, declaró un emocionado Caszely al hablar sobre la partida de su esposa, María de los Ángeles Guerra, lo que conmovió al resto de los participantes del programa, en especial a Julio César.

Tras ello, el conductor Jean Philippe Cretton le dio el pase a Rodríguez, para que este entregara otro testimonio sobre lo que significa perder a un ser querido, en el caso del periodista a su hijo Pablito. “Uno nunca supera el dolor, tiene que aprender a vivir con él”, partió expresando JC.

“La última vez que hablé de Pablito me quebré y siempre lo hago, porque a uno se le vienen recuerdos y situaciones”, continuó.

Carlos Caszely en "Podemos Hablar" (Captura CHV)

A propósito de aquello, el conductor de “Contigo en la Mañana” reveló que “la última vez que hablé de él me llamó la mamá de Pablito y nosotros no tenemos mucho contacto, prácticamente nulo. Y me dijo: ‘no te quiero ver llorar nunca más en la tele, creo que es necesario que recuerdes a Pablito con alegría’”.

Por lo mismo, el también conductor de “PCR: Pero Con Respeto” dijo que “hoy día me emociona ver la emoción de Carlos, creo que a todos (…) Respecto a la pregunta de Pablito, ahora estoy en condiciones de decir que sí lo recuerdo con alegría, con amor y una sonrisa por todo el amor que nos dio y nos dejó”.

Para cerrar su intervención, Julio César Rodríguez le dedicó las siguientes palabras a Carlos Caszely: “Va a llegar ese equilibrio y paz. El dolor no se pasa, se aprende a vivir con él y vendrán nuevas emociones que aprenderás en el camino. A los 71 años todavía vas seguir aprendiendo y vas a aprender a vivir de estar formado, rodeado de amor, por supuesto”.