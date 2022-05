Katie Holmes presenta a su novio 10 años menor y demuestra que nunca es tarde para encontrar el amor

La actriz Katie Holmes sorprendió al mundo al presentar formalmente a su novio, el músico Bobby Wooten III durante su paso por la alfombra roja de la gala del 25 aniversario de The Moth, The Silver Ball. La famosa demostró que no existe una edad para encontrar el amor y este puede llegar cuando menos lo esperas.

Katie Holmes presenta a su nuevo novio a sus 43 años

En el evento, la actriz de 43 años y el músico de 33 posaron juntos y presumieron lo enamorados que están. Katie usó un vestido naranja de mangas largas con sandalias negras de tiras y Bobby usó un traje azul profundo y una camisa negra ajustada.

Esta es la primera vez que posan juntos frente a los medios, después de algunos meses de rumores sobre un posible romance.

Anteriormente, la pareja fue captada besándose en Nueva York durante un paseo mientras usaban ropa casual. Ambos fueron captados recorriendo la ciudad en bicicleta.

El romance de Katie con el productor de música, surge después de que la famosa tuviera un breve romance con el chef Emilio Vitolo Jr de 34 años.

Ambos fueron captados en Nueva York en el restaurante de comida italiana del chef, pero meses después US Weekly informó que la pareja había tomado espacio y un mes después se confirmó su separación.

De acuerdo con OK!, una fuente cercana reveló que su ruptura no fue sorpresiva, ya que en realidad solo se trataba de una relación casual después de haber estado varios como pareja de Jamie Foxx.

En ese momento una fuente cercana a la actriz dijo que habían terminado como amigos y Katie quería enfocarse en su hija Suri Cruise a quien tuvo con el actor Tom Cruise.

“Descubrieron que están mejor como amigos. No hubo drama con la ruptura y, de hecho, siguen siendo amigos”

La famosa no ha vuelto a casarse desde su separación con Tom Cruise en 2012. Sin embargo mantuvo una relación de varios años con el actor Jamie Foxx, sin embargo se separaron en 2019.

Katie se ha convertido en una gran inspiración para mujeres que están en sus cuarentas. Hace poco, la actriz decidió enviar un poderoso mensaje a las mujeres que al igual que ella se encuentran gozando de esta década. La famosa quiso aparecer sin maquillaje en la portada de una revista y mostró su belleza natural, además afirmó que ahora se siente más segura y no le importa no usar maquillaje.

La actriz formó parte de la edición de la belleza de People y dijo que a sus 42 años de edad valora más su belleza interior. Lejos de lo que Hollywood ha hecho creer a las mujeres por mucho tiempo, la famosa dice que está orgullosa de su edad, por eso no usa maquillaje.

“Pienso en mi edad con gratitud y no me preocupo por no usar maquillaje. Mi felicidad viene de adentro.”

Para mantener su belleza natural, la actriz toma mucha agua diariamente y come vegetales todos los días, esto le ayuda a mantener una piel sana. Además limpia su piel todas las mañanas y por las tardes. Uno de sus ingredientes preferidos para su rutina de belleza es el ácido hialurónico y los hidratantes.

Para su día a día, la famosa no usa maquillaje, ella prefiere usar protector solar y gloss en los labios para mantenerlos hidratados.