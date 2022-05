China Suárez confirma relación con trapero Rusherking

El sábado por la noche Rusherking estuvo invitado al programa argentino Podemos Hablar, donde aseguró que estaba pasando un buen momento en el amor. El trapero oriundo de Santiago del Estero protagoniza uno de los romances del momento con Eugenia “La China” Suárez.

Hasta el momento, solo había como testimonios un baile in fraganti en el after party de la entrega de los Martín Fierro, una almuerzo en la casa de ella y el festejo de cumpleaños de él. Pero hasta que las cámaras de LAM los encontraron en un hotel de Recoleta, en una noche de amor que terminó accidentada -con los dos autos, el de la China y el de Rusher, acarreados por la grúa-, nada etiquetaba la relación más que como incipiente noviazgo. El cantante le puso fin a todas las especulaciones y oficializó la relación: “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, informa Infobae.

Luego, Suárez publicó la primera foto junto a Rusherking después de su declaración de amor en PH. Una postal en blanco y negro donde se los ve abrazados y abrigados. El trapero no solo vio su posteo, sino que además lo reposteó en su cuenta de Instagram.