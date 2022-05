Creador de ‘Élite’ reveló que esta serie tendrá más temporadas de las que se imaginaba

Los fans de la serie juvenil española ‘Élite’ están más que emocionados tras saberse la noticia de que este universo repleto de drama, crímenes y mucho sexo se extiende más de cinco temporadas.

Así es, ha sido su creador Carlos Montero quien ofreció esta noticia que tiene a todos alegres, pues muy contrario a lo que se pensaba, las constantes salidas de los personajes principales, más que ocasionar tristeza o la idea de que todo está llegando a su fin, habla más de la reinvención y de todo lo que este inquieto realizador está por ofrecer con nuevos actores que están llegando y ocasionando un impacto aún mayor al que se tuvo desde la primera entrega.

Es así como toca prepararse para lo que se viene, pues aún queda mucho que mostrar y de acuerdo a lo que indicó Montero, está más que nunca concentrado en mostrar otras visiones igual de atractivas y fuera de serie como las que ha estado mostrando en cada una de sus temporadas. Por eso, hay que estar muy atentos a sus redes sociales que están que arden de novedades.

‘Élite’ tendrá diez temporadas: Así lo dijo su creador Carlos Montero

En una reciente entrevista que le hicieran al creador de ‘Élite’ éste hizo referencia al impacto que siempre causa un estreno de temporada en el que siempre existe la incorporación de personajes y situaciones que comprometen cada vez más a sus actores a transmitir todo el drama, adrenalina, así como sensualidad que se respira de principio a fin en cada escena o capítulo de esta serie de Netflix.

Es por eso, que Montero no pudo ocultar su felicidad y mencionar que esta producción tendrá el doble de temporadas, es decir que no se terminará con el estreno de la quinta entrega, sino que adicionalmente tendrá otras cinco en las que el fiel público conocerá más estrellas de las que se enamorarán debido al impacto de su rol y de lo que están por desarrollar en esta historia juvenil que no pierde vigencia y que es una de las que aborda la diversidad sexual en todos sus ámbitos. Esto la ha convertido en la más inclusiva, chic, fuera de serie e impactante.

“Tenemos la mente puesta en una séptima, y en una octava y una novena. Sí, sí. Mínimo, diez. Siempre vamos adelantados escribiendo”, con esto Montero emocionó a los fans quienes nunca imaginaron que aún hay más sorpresas que seguramente causarán alboroto incluso en las redes sociales. Incluso, la directora de ficción en Netflix España, Verónica Fernández, aseguró al portal Fotogramas que aún queda mucho por presentar en la plataforma streaming: “Tiene mucho futuro, no hay signos de agotamiento”.

Con esto ya queda la certeza de que pese a la salida de figuras como Arón Piper e Itzan Escamilla y muchos otros actores que dieron inicio a esta historia, ésta seguirá por todo lo alto mostrando a las nuevas generaciones de estrellas que están causando furor en el mundo entero. Con esto, su permanencia y éxito está más que garantizado.