Denisse Flores a Rodrigo Herrera: “Si te preocupas del qué dirán, jamás serás tú mismo”

Hace dos años atrás, Denisse Flores escribió en su Instagram un largo texto contra su exmarido Rodrigo Herrera y aseguró que: “el verdadero motivo de la separación, ese secreto...lo voy a llevar a la tumba, porque me da vergüenza ajena solo recordarlo”. Esa promesa, no la cumplió y afirmó en un reality show español que el periodista le fue infiel con un hombre. En esta entrevista a Publimetro, cuenta cómo se encuentra, después de revelar el supuesto “secreto”.

Denisse Flores, "First Dates"

-¿Qué te pareció la gran repercusión de tus comentarios, que fueron en directa alusión a Rodrigo Herrera?

- Me costó creer que aún fuera tan importante ese tema en mi país y que llegara tan lejos. Acá en España no es conocido y ni siquiera di su nombre, pero la periodista chilena (Cecilia Gutiérrez) hizo su trabajo.

-La gente te apoyó, pero también hubo críticas.

-La gente tiene todo el derecho a dar su opinión, sepan o no la verdad. Existe la libertad de expresión y no puedes molestarte porque no todos estén de acuerdo contigo.

-Rodrigo presentó una querella por injurias graves en tu contra.

-En cuanto a la querella ¡casi criminal!...imagino que los tribunales están para casos importantes y no para perder el tiempo con alguien que se ofendió. Si por decir una verdad te quieren asustar o intimidar, están muy mal. Pedir indemnización o cárcel está súper, yo puedo pedir que el personaje se tire de un piso 12… en pedir no hay engaño.

-¿Cuál fue tu intención al realizar ese comentario?

-Creo que la intención a estás alturas da igual, no voy a excusarme en eso. Yo no esperaba que llegara a Chile, pero da igual. Hay que tener cojones para asumir si dices algo, aunque sea sin nombrar a la persona. Llegó allá, se asume y ya. Si por eso te piden cárcel, pues que me den cadena perpetua. La prensa acá fue por la reacción del español que se salió casi de libreto y se molestó. Eso fue noticia, pero prensa por este señor no existió. Nadie lo conoce en Europa, créeme.

-Respecto a tu acusación, ¿hablaste “ese” día con él?

-Claro que se habló, pero hay cosas que no tienen vuelta. El tema está perdonado, olvidado y sepultado. Es mejor perdonar por tu sanidad mental, pero creo que entrar en detalles ya sería morbo.

-¿Tu hijo qué opina al respecto?

-Mi hijo vivió cada situación conmigo, está al tanto de todo. Es muy maduro, no tengo por qué ocultarle nada, las redes están abiertas, sabe cada cosa que he dicho. A él le tocó presenciarla ¿me entiendes ? Sí, estuvo descolocado en su momento por lo que le tocó presenciar, pero aquí estamos siempre juntos mirando adelante. No tiene odio en su corazón.

-Tu amiga Tatiana Merino te apoyó desde Australia.

-Es una tremenda amiga, fue un tremendo paño de lágrimas en mis malos momentos y eso no se olvida. Ha sido desde hace muchos años como mi hermana mayor, pero a diferencia de mí, ella no se deja un pelo en la lengua. A mí se me quedaron varios, pero ya entrar en temas tan sucios me da vergüenza ajena . Pero mientras más se hable, la gente más me escribe y me pregunta…¿pero qué le veías? ¿De verdad estabas casada con él ? si es tan feo, me decían.

-¿Qué te gustaba de Rodrigo?

-En un principio, lo detallista que era. Con los años lo fue perdiendo y hoy, qué te puedo decir...Lección aprendida, nada más.

-Dicen que se avergonzaba que fueras bailarina?

-No es cierto. Quién puede avergonzarse de bailar o hacer pole dance, si es un arte bello y muestras la sensualidad que tienes como mujer. Si un hombre se avergüenza de ello hablaría de un machismo atroz .No fue el caso. El tema de negarme pasó netamente por no contarle a su familia y cercanos que contraes algo tan importante como un matrimonio . Pero ya pasaron tantos años de eso...Aquí sigo tomando clases de pole dance en mi tiempo libre y volvería a bailar sin dudarlo. ¿A qué hombre puede no gustarle eso?… me suena extraño.

-¿Qué le dirías ahora a Rodrigo?

- Si te preocupas mucho del qué dirán, jamás podrás ser tu mismo. Solo eso.

A principios de año Denisse Flores llegó a vivir a España, donde estudia idiomas y trabaja haciendo hipnosis clínica. Está en pareja, desde antes de llegar a Europa, e ingresó al reality “First Dates” para “reírse, conocer Madrid y pasar un rato divertido”, confesó.