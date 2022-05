Martín Cárcamo se quebró tras estremecedor relato en entrevista a Daniel Fuenzalida a De Tú a Tú

En el último capítulo del programa de Canal 13 De Tú a Tú, en donde el invitado fue Felipe Viel, se dio a conocer un adelanto del siguiente episodio, el cual estará centrado en Daniel Fuenzalida.

En el adelanto, se muestra al animador de Me Late refiriéndose a diversos temas, siendo uno de ellos el fallecimiento de su madre producto del covid-19.

“¿Cómo era tu mamá?”, le consultó Martín Cárcamo. “Voy a llorar altiro porque es un tema muy, muy complicado”, respondo Fuenzalida.

“Le dije mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Lo primero que me dice ‘aquí me voy a morir’. Yo le dije ‘no mamá, no te vas a morir’. Y a las 10, mi papá me dice ‘vente que la mamá está mal’”, relató el rostro de TV+.

La emoción de Martín

En el adelanto, se muestra además que Cárcamo conversó con la familia Fuenzalida.

“56 años de casados, nunca peleamos, no recuerdo haber peleado nunca con mi esposa”, señaló el padre del animador de Me Late.

“Este capítulo a mi me tiene pero…”, respondió un emocionado Cárcamo, que se tapó el rostro para evitar las lágrimas.