“Empiezan a caer”: Patricia Maldonado contra Helhue Sukni por “datear” a detenidos

La exrostro de Mega Patricia Maldonado no tuvo ningún reparo en disparar contra la abogada, Helhue Sukni, a quien acusan de entregar información privilegiada a sus clientes, para que se contacten con quienes fueron sus víctimas y les “sugirieran” que no continúen con los juicios.

La denuncia surgió luego de un reportaje que emitió Chilevisión, donde se escuchaban audios desde la cárcel de sujetos que llamaban a los querellantes para pedirles que “por favor” desistieran de las denuncias. Luego de esto, un hombre llamó al matinal “Contigo en la mañana” y señaló que una de las abogadas involucradas sería la mediática Helhu Sukni, conocida popularmente como “la abogada de los narcos”.

El hombre, identificado como Marco, dijo en el programa matutino que la fiscalía ya tenía antecedentes que los presos accedían a información de sus víctimas (dirección de domicilio,, números de teléfono) y que “esta señora (la que entregaba los datos) era la Helhue Sukni, esta señora que defiende a los traficantes”, dijo al aire, sorprendiendo a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

“Se empiezan a caer”

Ante esto, Maldonado no quiso quedar fuera de las críticas y aprovechó la tribuna de su canal de Youtube para lanzar sus dardos contra la famosa abogada.

“Hoy escuché en CHV el caso de una familia que fue asaltada y el tipo, el delincuente, lo fue a amenazar a la casa. Este señor contaba que su hermana con su cuñado fueron asaltados y resulta que fueron a la oficina, o la casa, con todos los datos de la familiar, pero él reconoce que no lo amenazaron, que solo le dijeron ‘oye, retira la cuestión, mi hermana tiene cabro chicos. Entonces, el Julio César (Rodríguez) le dice cómo van a tu casa, cómo saben dónde vives, y él respondió: No sé, pero hay una abogada que se dedica a defender a los narcotraficantes y a los delincuentes, esa es la abogada del delincuente que me asaltó”, resumió en su canal “LaMaldito”.

“Yo dije ‘guau, cómo se empiezan a caer las manzanas, de a poquito’”, señaló Patricia Maldonado, contra la mediática jurista.