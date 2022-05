“No fui feliz”: Esposa de Gary Medel explica por qué no le gusta venir a Chile

Hace unos días atrás nuestro pitbull Gary Medel se mandó una auto funa nivel mundial, tras increpar a funcionarios de la Seremi de Salud por no dejarlo entrar al concierto de la cantante Karol G, por no tener su pase de movilidad.

Ante la actitud reprochable del jugador, de la cual pidió disculpas, su esposa, la periodista Cristina Morales salió a hablar del tema en su cuenta de Instagram donde aprovechó de repasar a “chilito”, señalando que no tiene muy buenos recuerdos de nuestro país y por ese motivo prefiere hacerle el quite a viajar por estos lados de Sudamérica.

En la sección de preguntas, la influencer le pidió a sus seguidores “cuéntame cosas”, momento en que le hicieron varias consultas, entre ellas si había retado al seleccionado nacional por el numerito que se mandó y que transmitió en vivo, ganándose el repudio generalizado.

En primer lugar, le consultaron cuándo la veríamos por estas latitudes, a lo que respondió de manera extendida, pero no de forma muy positiva para su fans.

“¿La verdad? Difícil. A uno no le gusta ir a sitios donde no fue feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve, entonces no me motivo a ir”, señaló, revelando malos recuerdos con nuestro país.

Instagram Cristina Morales

Posteriormente, le preguntaron si “¿le dijiste algo a Gary por lo que pasó en el concierto de Karol G?”, a lo que respondió de manera más escueta “esas cosas quedan en casa. Se felicita en público y se corrige en privado”.

Finalmente, fue consultada si “¿es verdad que le das permiso a Gary para volver a la UC?.

“¿Acaso piensan que soy su madre? El trabajo es trabajo. Que vaya donde tenga que ir, ¿no?”, respondió con caritas muertas de la risa.

Por lo cual, según sus palabras, sí podríamos ver a Garay Medel jugando por Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, pero no a ella alentando desde la tribuna.