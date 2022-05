Tras un año de relación, lanzan críticas al novio de Aislinn Derbez por llamarla “amiga”

Aislinn Derbez es una de las famosas más queridas en redes sociales por su carisma y transparencia al momento de compartir su día a día con los fans. Ella se ha dedicado a enviar poderosos mensajes sobre el cuidado del medio ambiente, la salud mental, la maternidad y las relaciones amorosas que han hecho que muchos se sientan identificados.

Una de las cosas que ha causado gran revuelo es su relación con el influencer de viajes Jonathan Kubben, al que confirmó como su novio tras el divorcio con Mauricio Ochmann.

A diferencia de lo que vivió al lado de Ochmann, la actriz ha sido muy reservada sobre Kubben, algo que ha confundido a los fans.

Desde febrero circularon rumores de que la pareja había terminado su relación, pues llevaban un tiempo separados. Sin embargo, estos no suelen compartir fotografías juntos, lo que hizo que todo se quedara en un rumor.

Ahora que Aislinn ha estado de viaje y pasó por algunas regiones de Arabia Saudita, sorprendió al estar acompañada de Kubben. Mientras que esto hizo creer que su amor seguía viento en popa, una publicación los puso de nuevo en duda.

Este compartió una fotografía con la descripción: “Los buenos amigos te ayudan a levantarte cuando te caes. Los mejores amigos se ríen y te hacen tropezar de nuevo.¡Gracias por este increíble viaje!”. Aislinn por su parte esponió: “Demasiado top ese viaje!”.

Los seguidores de ambos reaccionaron al hecho de que el influencer la catalogó como “mejor amiga”.

“Amigos es neta???”. “Sean novios, No amigos”. “No entiendo, son mejores amigos o novios?”. “¿Cómo que amigos?”. “Amigos??? no pues así qué fácil sin compromiso”. “Amigos?? decídanse”, expresaron usuarios en Instagram.

Por supuesto hubo quienes defendieron que ambos estaban dando una prueba de lo que es una relación madura.

“Que ustedes no son mejores amigos de sus novios? es lo mejor”. “Pensé que ya habían tomado caminos distintos... esto es una relación madura y de fe. Afortunados”. “Él es un hombre libre no le gusta ataduras , al igual que ella según veo”. “Cada quien lleva su relación como mejor cree, lo importante es que sean felices”. “Lo hermoso de esto es que no veo DEPENDENCIA como la de alguien a no estar solo y por eso ama a la semana y des ama a los 2 días”, se lee en l publicación.

Aislinn Derbez dejó claro desde el principio que no estaba buscando un amor romántico

En una publicación a principios de diciembre de 2021, la actriz anunció su relación y aunque habló de la felicidad que siente, recalcó que no se trata de una relación idealizada ni de un amor de cuento de hadas.

“Este hombre hermoso me pone así de feliz como en la foto…Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…”, se lee.

Para Aislinn, el divorcio de Ochmann no fue un proceso fácil pero por su propio bienestar y el de su hija, luchó por mantenerse firme y salir adelante. Si bien no le cerró las puertas al amor, tiene claro que una de las claves del éxito en las relaciones está en no poner expectativas en la otra persona sino conocerse y aprender del otro para trabajar juntos.

Siempre será necesario construir un camino paso a paso y con convenios para evitar hacer una presión innecesaria en la relación.