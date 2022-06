¿Cuál es la enfermedad que tiene Thalía y cómo afecta su estado de salud?

La cantante Thalía vive con la enfermedad de Lyme desde hace casi 13 años, pero casi nunca deja ver cómo es que vive los efectos de este padecimiento. Fue recientemente que su hermana, Laura Zapata reveló que la famosa había padecido de mucho dolor a causa de esta enfermedad que incluso le impedía moverse.

Thalía: la enfermedad de Lyme la hace sufrir dolores y fatiga

En un encuentro con medios de comunicación, Laura Zapata confirmó que había días en que Thalía no se podía mover debido al dolor en las coyunturas. Además reveló que su madre también había padecido esta enfermedad.

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”

Laura confesó que incluso la cantante a veces le comparte cómo ha sufrido su padecimiento.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover…”

Thalía comenzó su carrera cuando tenía tan solo nueve años de edad, momento en el que se incorporó al grupo infantil Din-Din y posteriormente se incorporó a Timbiriche en 1986, desde ese momento, no dejó de trabajar en su carrera como cantante y actriz hasta convertirse en «La reina de las telenovelas».

Aunque ha logrado construir una vida estable junto a su esposo Tommy Mottola en Estados Unidos, es posible que Thalía se haya perdido de algunas fases de su juventud debido a la enfermedad que padece. Afortunadamente ha sabido sobrellevar los efectos del Lyme y siempre se muestra con mucha energía, compartiéndola con sus fanáticos a través de redes sociales.

En una publicación que compartió a través de sus Instagram Stories, Thalía dejo ver cómo es su intensa rutina de ejercicios que incluye una sesión de Pilates en la cual la famosa demostró su flexibilidad.

Laura Zapata confirmó que su hermana es muy disciplinada y aunque se sienta mal, siempre hace ejercicio para mantenerse en forma y procurar su salud.

Qué es la enfermedad de Lyme que padece Thalía

Se trata de una infección bacteriana que se adquiere por medio de la mordedura de una garrapata de patas negras.

Estos animales lo adquieren al alimentarse de roedores o animales infectados por la bacteria Borrrelia burgdorferi.

Las personas que realizan actividades al aire libre o que cuentan con mascotas, son más propensas a contraer dicha enfermedad.

Algunos síntomas, son sarpullido en la piel, fiebre, escalofríos, fatiga, dolores en el cuerpo y ganglios linfáticos inflamados.

Otras celebridades que lo padecen son Bella Hadid, Avril Lavigne y Justin Bieber.