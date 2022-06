“Ella es más vieja”: Macarena Pizarro revela los feos comentarios que recibe por su relación con Humberto Sichel

Macarena Pizarro abordó diversos temas en el marco de una conversación con Roka Valbuena en The Clinic.

En la llamada “Entrevista Canalla TV”, la periodista fue consultada sobre su relación amoroso con Humberto Sichel.

En ese sentido, le preguntaron primero sobre una virtud que tenga su pareja. “El humor”, respondió el rostro de CHV.

“¿Le afecta a Humberto ser más bajo que tú?”, le consultó a Pizarro. “No sé, habría que preguntarle a él, pero nunca me ha pedido que me saque los tacos, ni nada”, replicó la periodista.

“Me voy a fijar si se inclina en las fotos, no sé, me voy a fijar, pero no, yo creo que no le importa”, afirmando que él “tiene personalidad”.

Tras esto, la periodista reveló que ha recibido feos comentarios por su relación con su colega.

“Gente amarga y haters hay miles, no solo ‘se ven asimétricos’, sino que ella es más vieja, que él más joven…”, expresó.

“Haters hay en todas partes”, remató Pizarro.

Revisa la entrevista a Macarena Pizarro