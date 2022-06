“Es mi guatero”: Claudia Conserva sorprende a todos al llegar con especial invitado a Milf

Un comienzo diferente tuvo el último capítulo de Milf.

Esto luego que la animadora Claudia Conserva llegara acompañada de un especial invitado al programa de TV+.

“Hoy día nos acompaña Aslan en el estudio, mi guatero, para el frío”, señaló la conductora, acompañada de su adorable perrito.

Captura TV+

Tras esto, abordaron en el espacio si es o no políticamente incorrecto llevar a las mascotas al lugar de trabajo.

“Cada vez menos, cada vez en más trabajos puedes ir con tu perro y es como taquilla”, sostuvo en ese sentido Aranzazú Yankovic. Eso si, indicó que “a mí me daría plancha, no se me ocurriría”.

“Si tu perro muerde, es obvio que es súper desubicado”, señaló por su parte Fran Conserva.

Durante el programa, el can se paseó por el estudio y luego se sentó en el sofá donde están las panelistas.

“Ven mi amor, con tu verdadera madre”, bromeó la hermana de la animadora. “Mentirosa”, le respondió Claudia Conserva.